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「快到家了」8旬翁酒駕自認安全駕駛 年事已高獲減刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市80歲陳姓老翁晚間在卡拉OK店飲用高粱後，還騎機車上路，因行車搖晃且未使用方向燈遭警方攔查，警方發現他酒駕移送送辦，檢察官偵訊時，陳稱「我認為自己能安全駕駛」；台南地院因陳已年滿80歲，依刑法減刑，並依公共危險罪判刑二月。可上訴。

判決書引用台南地檢署檢察官起訴書指出，80歲陳姓老翁今年4月13日晚間6時至9時，在台南市南區一間卡拉OK店飲用高粱酒後，明知喝酒不能駕駛動力交通工具，竟仍騎乘重型機車上路，並在南區德興路與德興路口前，因迴轉未依規定使用方向燈且行車搖晃被警方攔檢盤查。

轄區第六警分局於晚間9時許，測得陳姓老翁吐氣所含酒精濃度達每公升0.57毫克，將他移送法辦；檢方偵訊時，陳辯稱「我認為自己能安全駕駛，我都騎在小巷子內，而且快到家了」，檢察官依公共危險罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理時，因陳已年滿80歲，依刑法第18條第3項規定減輕其刑，審酌其輕忽酒醉駕車對用路大眾危險態度，並斟酌其品行、智識程度、家庭、經濟狀況，犯後態度、幸未肇事等情狀，將他判刑2月，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院因陳姓老翁已年滿80歲，依法減刑，依公共危險罪判刑二月。可上訴。聯合報系資料照
台南地院因陳姓老翁已年滿80歲，依法減刑，依公共危險罪判刑二月。可上訴。聯合報系資料照

酒駕 檢察官 台南

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