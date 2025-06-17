攸關台中5億高中生遺產 夏男遭控假結婚明將宣判

台中五億賴姓高中生案仍未落幕，夏姓地政士助理因假結婚刑事被依偽造文書罪判1年6月已入獄，攸關財產繼承的婚姻無效之訴明將宣判；法界分析，若判決婚姻無效，等同賴男、夏男非配偶，即夏拿不到遺產，至於賴的母親因先前大陸籍身分，能否順利繼承尚無定論。

賴姓高中生2023年5月4日在北屯墜樓身亡，檢方查出2個小時前他才剛和夏姓地政士助理完成同性婚登記，且賴家庭關係極其複雜，父親留下高達5億元的遺產給他，外界指向夏男為謀財害命，刑事依偽造文書罪判夏1年6月確定，夏已入獄，被控殺人部分檢方兩度不起訴。

另賴母也對夏男提出婚姻無效之訴訟，民事庭審理期間，也曾就婚姻是否有效、證人簽名是否有效，有無結婚真意等爭點傳證訊問。

法界分析，刑事認定夏男假結婚，依偽造文書罪判他1年6月確定，雖然刑事、民事互不拘束，但本案假結婚部分，與婚姻無效審理事實貼近，刑事證據要求嚴格已經判有罪確定，民事對證據拿捏相對寬鬆，因此刑事有罪判決，有一定機率影響民事判斷。

賴母律師歷次出庭受訪時，也均表達對婚姻無效之訴審慎樂觀，若明天勝訴判處婚姻無效，夏、賴即非配偶，為無關係之人，夏就不能繼承賴的5億元遺產。

另外，賴母原是大陸地區人民，2002年7月嫁來台和賴家次子結婚，次子2008年2月死亡，陳女同年8月28日取得台灣地區人民身分，9月再辦理大陸戶口註銷，直到2011年5月9日遭內政部撤銷在台戶籍登記，

也有人認為，若依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，賴母可能最多只能繼承200萬元；賴母律師研判，她可能具台灣國籍，卻沒有戶籍狀態，其身分認定仍由移民單位釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980