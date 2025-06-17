快訊

伊朗恐封鎖荷莫茲海峽！專家曝慘況「超過俄烏戰+新冠疫情」

國安簡報破局！藍白均宣布「不出席」 朱立倫親說明原因

聽新聞
0:00 / 0:00

攸關台中5億高中生遺產 夏男遭控假結婚明將宣判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億賴姓高中生案仍未落幕，夏姓地政士助理因假結婚刑事被依偽造文書罪判1年6月已入獄，攸關財產繼承的婚姻無效之訴明將宣判；法界分析，若判決婚姻無效，等同賴男、夏男非配偶，即夏拿不到遺產，至於賴的母親因先前大陸籍身分，能否順利繼承尚無定論。

賴姓高中生2023年5月4日在北屯墜樓身亡，檢方查出2個小時前他才剛和夏姓地政士助理完成同性婚登記，且賴家庭關係極其複雜，父親留下高達5億元的遺產給他，外界指向夏男為謀財害命，刑事依偽造文書罪判夏1年6月確定，夏已入獄，被控殺人部分檢方兩度不起訴。

另賴母也對夏男提出婚姻無效之訴訟，民事庭審理期間，也曾就婚姻是否有效、證人簽名是否有效，有無結婚真意等爭點傳證訊問。

法界分析，刑事認定夏男假結婚，依偽造文書罪判他1年6月確定，雖然刑事、民事互不拘束，但本案假結婚部分，與婚姻無效審理事實貼近，刑事證據要求嚴格已經判有罪確定，民事對證據拿捏相對寬鬆，因此刑事有罪判決，有一定機率影響民事判斷。

賴母律師歷次出庭受訪時，也均表達對婚姻無效之訴審慎樂觀，若明天勝訴判處婚姻無效，夏、賴即非配偶，為無關係之人，夏就不能繼承賴的5億元遺產。

另外，賴母原是大陸地區人民，2002年7月嫁來台和賴家次子結婚，次子2008年2月死亡，陳女同年8月28日取得台灣地區人民身分，9月再辦理大陸戶口註銷，直到2011年5月9日遭內政部撤銷在台戶籍登記，

也有人認為，若依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，賴母可能最多只能繼承200萬元；賴母律師研判，她可能具台灣國籍，卻沒有戶籍狀態，其身分認定仍由移民單位釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

賴姓高中生（右）自父親（左）繼承5億元遺產不久就墜樓身亡。圖／律師提供
賴姓高中生（右）自父親（左）繼承5億元遺產不久就墜樓身亡。圖／律師提供

配偶 遺產 婚姻 偽造文書 假結婚

延伸閱讀

以色列與伊朗衝突延燒 印度籲人民撤離德黑蘭

監察院存廢 侯友宜：監院沒贏得人民信任

藍批賴政府租金補貼要地方出錢 侯友宜：倒楣的是人民

富商老公陳榮煉入獄　安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

相關新聞

影／涉貪再出庭！鄭文燦才瘦身甩三高 換白襯衫挺胸入法院

前海基會董事長鄭文燦被控桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，遭桃檢依貪汙罪起...

台中熟女違停第五市場 見人蒐證罵「垃圾」判無罪確定

台中市莊姓女子在去年5月間開車到第五市場，因違規停在紅線、斑馬線上，張姓男子拿出密錄器蒐證，二人爆發口角，莊女罵了一句「...

攸關台中5億高中生遺產 夏男遭控假結婚明將宣判

台中五億賴姓高中生案仍未落幕，夏姓地政士助理因假結婚刑事被依偽造文書罪判1年6月已入獄，攸關財產繼承的婚姻無效之訴明將宣...

網媒爆「粗口飆罵對話」汪小菲不忍了！ 律師聲明：蒐證、提告、究責

近來有網路媒體報導已故藝人大S前夫汪小菲「温文儒雅攏是假的」等對話紀錄，汪在台委任律師許英傑今代汪發布3點聲明，表示對話...

博弈教父羈押滿可獲釋？陳政谷拒電子腳鐐...中院提訊

台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳前經2億元交保被撤銷，保金再拉高至3.5億元，陳當庭拒絕直...

台東受刑人因不滿空氣品質向護理師施暴 檢方求處重刑

台東東成監獄本月10日爆發受刑人持筆朝護理師的臉部、頸部猛刺，以及勒住脖子施暴事件，台東地檢署今天指出，此事件是鍾姓受刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。