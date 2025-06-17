快訊

伊朗恐封鎖荷莫茲海峽！專家曝慘況「超過俄烏戰+新冠疫情」

國安簡報破局！藍白均宣布「不出席」 朱立倫親說明原因

聽新聞
0:00 / 0:00

網媒爆「粗口飆罵對話」汪小菲不忍了！ 律師聲明：蒐證、提告、究責

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

近來有網路媒體報導已故藝人大S前夫汪小菲「温文儒雅攏是假的」等對話紀錄，汪在台委任律師許英傑今代汪發布3點聲明，表示對話紀錄純屬虛構、捏造，嚴重侵害汪的名譽，已蒐證對不實報導進行究責。

聲明說，本事務所茲受當事人汪小菲先生委託，針對近日多家媒體以「汪小菲温文儒雅攏是假的？！火大飆粗口對話流出」、「汪小菲粗口飆罵對話流出」、「汪小菲驚傳又爆走」等為題的相關報導內容，代汪小菲聲明如下。

一、「對話紀錄與帳號造假」：近日媒體所報導之群組對話與相關帳號內容，均為造假，並非汪先生所屬帳號或實際發言。該對話為不明人士偽造，汪先生從未參與該群組，該對話紀錄之言論純屬虛構捏造。

二、「媒體未查證報導失職」：針對部分媒體未經查證即以聳動標題報導、轉載該不實對話紀錄，導致錯誤訊息迅速擴散，嚴重侵害汪先生名譽與社會評價，已違反基本新聞倫理與查證義務，本所表達最嚴厲之抗議。相關媒體應立即更正報導並公開道歉，否則將依法追究相關責任。

三、「惡意操作者將依法究責」：本事件明顯涉及有心人士提供假訊息予媒體散播，惡意操作並蓄意毀損汪先生名譽。本所現正進行蒐證，將依法對不實訊息製造者、傳播者及媒體報導行為進行究責，以維護委任人之合法權益，並杜絕不實訊息及媒體歪風。

汪小菲的聲明。記者王聖藜／翻攝
汪小菲的聲明。記者王聖藜／翻攝
已故藝人大S前夫汪小菲。本報資料照片
已故藝人大S前夫汪小菲。本報資料照片

網路媒體 汪小菲 假訊息

延伸閱讀

汪小菲驚傳又爆走！Mandy艷照、叫床被掀　爆怒對話曝

汪小菲和館長直播吃飯 百萬網紅驚呼「變超多」：比很多富二代強

汪小菲招待館長上海直播破紀錄！ 網友：沒想到他這麼溫和有禮

40萬人看館長和汪小菲吃飯 流量驟降網轟：民主限流

相關新聞

影／涉貪再出庭！鄭文燦才瘦身甩三高 換白襯衫挺胸入法院

前海基會董事長鄭文燦被控桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，遭桃檢依貪汙罪起...

台中熟女違停第五市場 見人蒐證罵「垃圾」判無罪確定

台中市莊姓女子在去年5月間開車到第五市場，因違規停在紅線、斑馬線上，張姓男子拿出密錄器蒐證，二人爆發口角，莊女罵了一句「...

攸關台中5億高中生遺產 夏男遭控假結婚明將宣判

台中五億賴姓高中生案仍未落幕，夏姓地政士助理因假結婚刑事被依偽造文書罪判1年6月已入獄，攸關財產繼承的婚姻無效之訴明將宣...

網媒爆「粗口飆罵對話」汪小菲不忍了！ 律師聲明：蒐證、提告、究責

近來有網路媒體報導已故藝人大S前夫汪小菲「温文儒雅攏是假的」等對話紀錄，汪在台委任律師許英傑今代汪發布3點聲明，表示對話...

博弈教父羈押滿可獲釋？陳政谷拒電子腳鐐...中院提訊

台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳前經2億元交保被撤銷，保金再拉高至3.5億元，陳當庭拒絕直...

台東受刑人因不滿空氣品質向護理師施暴 檢方求處重刑

台東東成監獄本月10日爆發受刑人持筆朝護理師的臉部、頸部猛刺，以及勒住脖子施暴事件，台東地檢署今天指出，此事件是鍾姓受刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。