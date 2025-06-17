網媒爆「粗口飆罵對話」汪小菲不忍了！ 律師聲明：蒐證、提告、究責

近來有網路媒體報導已故藝人大S前夫汪小菲「温文儒雅攏是假的」等對話紀錄，汪在台委任律師許英傑今代汪發布3點聲明，表示對話紀錄純屬虛構、捏造，嚴重侵害汪的名譽，已蒐證對不實報導進行究責。

聲明說，本事務所茲受當事人汪小菲先生委託，針對近日多家媒體以「汪小菲温文儒雅攏是假的？！火大飆粗口對話流出」、「汪小菲粗口飆罵對話流出」、「汪小菲驚傳又爆走」等為題的相關報導內容，代汪小菲聲明如下。