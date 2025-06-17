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網媒爆「粗口飆罵對話」汪小菲不忍了！ 律師聲明：蒐證、提告、究責
近來有網路媒體報導已故藝人大S前夫汪小菲「温文儒雅攏是假的」等對話紀錄，汪在台委任律師許英傑今代汪發布3點聲明，表示對話紀錄純屬虛構、捏造，嚴重侵害汪的名譽，已蒐證對不實報導進行究責。
聲明說，本事務所茲受當事人汪小菲先生委託，針對近日多家媒體以「汪小菲温文儒雅攏是假的？！火大飆粗口對話流出」、「汪小菲粗口飆罵對話流出」、「汪小菲驚傳又爆走」等為題的相關報導內容，代汪小菲聲明如下。
一、「對話紀錄與帳號造假」：近日媒體所報導之群組對話與相關帳號內容，均為造假，並非汪先生所屬帳號或實際發言。該對話為不明人士偽造，汪先生從未參與該群組，該對話紀錄之言論純屬虛構捏造。
二、「媒體未查證報導失職」：針對部分媒體未經查證即以聳動標題報導、轉載該不實對話紀錄，導致錯誤訊息迅速擴散，嚴重侵害汪先生名譽與社會評價，已違反基本新聞倫理與查證義務，本所表達最嚴厲之抗議。相關媒體應立即更正報導並公開道歉，否則將依法追究相關責任。
三、「惡意操作者將依法究責」：本事件明顯涉及有心人士提供假訊息予媒體散播，惡意操作並蓄意毀損汪先生名譽。本所現正進行蒐證，將依法對不實訊息製造者、傳播者及媒體報導行為進行究責，以維護委任人之合法權益，並杜絕不實訊息及媒體歪風。
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