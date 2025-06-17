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博弈教父羈押滿可獲釋？陳政谷拒電子腳鐐...中院提訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳前經2億元交保被撤銷，保金再拉高至3.5億元，陳當庭拒絕直言寧可回去關，未料今羈押期屆滿，因檢方事前主張仍有科技監控必要，中院再裁定陳3.5億元具保、戴電子腳鐐才能釋放，但陳再度拒絕，中院將提訊陳後再做決定。

台中地院3月中首次裁定陳政谷2億元交保，經台中高分院撤銷發回，中院3月26日更裁，維持同樣金額仍交保，但施以電子腳鐐監控，中高分院二度撤銷，並直言陳旗下九州財力雄厚，與交保金額顯不相當。

中院4月14日再次裁定，將陳政谷保金提高至3.5億元，施以電子腳鐐監控、定期向派出所報到，但陳當庭拒絕，表示「不願提供保金」，願回看守所羈押，屆時羈押期滿，他既無保金也不用受電子腳鐐束縛，中院尊重其決定，自4月18日起第3次延長羈押2月。

由於檢方起訴陳政谷洗錢、賭博等，非10年以上重罪，中院延長羈押以三次為限，第三次延押於6月17日屆滿，預計今天將釋放。

不過，台中地檢署依刑事訴訟法第108條第7、8、9及10項，主張陳政谷雖羈押期屆滿，但釋放前仍有必要施以科技監控電子腳鐐。

中院合議庭考量後，依刑事訴訟法第108條規定，裁定陳政谷釋放前應以3.5億元具保，限制住居在南屯住所，限制出境、出海8月，不得與同案被告、證人接觸或騷擾，並應於每周ㄧ、三、六早上8點至10點向南屯派出所報到1次，施以科技監控電子腳鐐。

據了解，中院今上午派相關廠商至台中看守所，準備要替陳政谷戴上電子腳鐐被陳拒絕，但在押期即將屆滿，看守所既未收到法院釋票，或繼續羈押的押票，一度對後續如何處置困惑。

中院合議庭今下午開會後，決定提訊陳政谷到庭，預計今下午訊後，才能視陳是否接受交保金、科技監控附帶條件，抑或是依刑事訴訟法第108條第8項但書，繼續羈押2月。

陳政谷。圖／報系資料照
陳政谷。圖／報系資料照

陳政谷 監控

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