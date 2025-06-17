台東受刑人因不滿空氣品質向護理師施暴 檢方求處重刑

台東東成監獄本月10日爆發受刑人持筆朝護理師的臉部、頸部猛刺，以及勒住脖子施暴事件，台東地檢署今天指出，此事件是鍾姓受刑人不滿舍房空氣品質，向監所表達不滿所引起，今天偵查終結，提起公訴，考量打擊提供醫療服務人員的工作士氣，建議從重量刑。

10日下午2時許，台東基督教醫院醫護團隊前往東成監獄替受刑人看診，鍾姓受刑人持原子筆攻擊一名護理師，造成該名護理師在臉部及頸部出現多處刺傷，幸無大礙。

地檢署指出，此案由檢察官蘇烱峯指揮偵辦，鍾姓受刑人認舍房空氣品質改善未果，為向監所表達不滿，於114年6月10日14時許，在監所診間求診之際，以手環勒並持原子筆攻擊隨行醫師的助理員頭部、頸部等強暴方式，妨害助理員自由行動之權利，且致其受有傷害。