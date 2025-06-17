快訊

獨子滑落飼料廠玉米粉碎機！右腿變形慘死 母哭倒搥胸：我心肝真痛

繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

聽新聞
0:00 / 0:00

台東受刑人因不滿空氣品質向護理師施暴 檢方求處重刑

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東東成監獄本月10日爆發受刑人持筆朝護理師的臉部、頸部猛刺，以及勒住脖子施暴事件，台東地檢署今天指出，此事件是鍾姓受刑人不滿舍房空氣品質，向監所表達不滿所引起，今天偵查終結，提起公訴，考量打擊提供醫療服務人員的工作士氣，建議從重量刑。

10日下午2時許，台東基督教醫院醫護團隊前往東成監獄替受刑人看診，鍾姓受刑人持原子筆攻擊一名護理師，造成該名護理師在臉部及頸部出現多處刺傷，幸無大礙。

地檢署指出，此案由檢察官蘇烱峯指揮偵辦，鍾姓受刑人認舍房空氣品質改善未果，為向監所表達不滿，於114年6月10日14時許，在監所診間求診之際，以手環勒並持原子筆攻擊隨行醫師的助理員頭部、頸部等強暴方式，妨害助理員自由行動之權利，且致其受有傷害。

地檢署說，受刑人涉犯刑法第277條第1項之傷害及第304條第1項之強制等罪嫌，經檢察官調查相關事證後，依法提起公訴，並建請法院審酌被告所為，打擊前往監所提供醫療服務人員之工作士氣，從重量處適當之刑。

台東東成監獄鍾姓受刑人暴力攻擊護理人員，今天遭台東地檢署起訴，要求從重量刑。圖／取自東成監獄官網
台東東成監獄鍾姓受刑人暴力攻擊護理人員，今天遭台東地檢署起訴，要求從重量刑。圖／取自東成監獄官網

護理師 台東 受刑人

延伸閱讀

罷免雙吳9成是偽造？北檢統計資料曝光 對北市黨部重要幹部3人求處重刑

他到診所看感冒「不願抽血」 護理師仍拿針頭插入挨告

病患家屬踹傷2嘉義長庚護理師 檢方從重依醫療法起訴

「以為被掛電話」男衝到醫院病房狠踹2護理師 嘉檢起訴

相關新聞

影／涉貪再出庭！鄭文燦才瘦身甩三高 換白襯衫挺胸入法院

前海基會董事長鄭文燦被控桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，遭桃檢依貪汙罪起...

台中熟女違停第五市場 見人蒐證罵「垃圾」判無罪確定

台中市莊姓女子在去年5月間開車到第五市場，因違規停在紅線、斑馬線上，張姓男子拿出密錄器蒐證，二人爆發口角，莊女罵了一句「...

被控「再吸5分鐘」猥褻女書記官、女法官 蔡明宏：有信心證清白

士林地院停職法官蔡明宏被控在陽明山強制猥褻女書記官、候補女法官，台北地院根據被害人證述及相關證據，判蔡2年2月徒刑，並批...

網媒爆「粗口飆罵對話」汪小菲不忍了！ 律師聲明：蒐證、提告、究責

近來有網路媒體報導已故藝人大S前夫汪小菲「温文儒雅攏是假的」等對話紀錄，汪在台委任律師許英傑今代汪發布3點聲明，表示對話...

博弈教父羈押滿可獲釋？陳政谷拒電子腳鐐...中院提訊

台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳前經2億元交保被撤銷，保金再拉高至3.5億元，陳當庭拒絕直...

台東受刑人因不滿空氣品質向護理師施暴 檢方求處重刑

台東東成監獄本月10日爆發受刑人持筆朝護理師的臉部、頸部猛刺，以及勒住脖子施暴事件，台東地檢署今天指出，此事件是鍾姓受刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。