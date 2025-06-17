台中熟女違停第五市場 見人蒐證罵「垃圾」判無罪確定

台中市莊姓女子在去年5月間開車到第五市場，因違規停在紅線、斑馬線上，張姓男子拿出密錄器蒐證，二人爆發口角，莊女罵了一句「垃圾」後，被張提告公然侮辱，一、二審都認定，莊女僅辱罵一句，未持續，仍屬可忍受範圍，判無罪確定。

檢警調查，莊姓女子（45歲）在去年5月3日前往台中西區第五市場購物，莊女將車違規停車在紅線跟斑馬線附近，張姓男子（61歲）發現後，手持密錄器在場蒐證，張見莊女下車，直說「這裡是紅線不能停車」，莊女回覆「只是停一下，買完東西就走」。

莊女返回取車時，張男仍在，張男還跟莊女說「你可以罵我，我會去告你」，因莊女忍不住張男一直挑釁，罵了依句「垃圾」，張男即向警方提出公然侮辱告訴。

檢方認為，根據密錄器的畫面，莊女當眾辱罵「垃圾」有貶抑張男社會名譽及人格，偵結起訴。

不過一、二審都認定，雖然莊女有罵「垃圾」，但是針對張男違規停車蒐證的行為，雙方是非對錯，心中自有公評，未必會損及張男真實社會名譽。