南投臨時工作裝潢偷公司43萬緬甸柚木償債 判8月確定

南投縣蔡姓男子欠債，涉在2020年至2021年間，分別受雇在南投縣、台北市施作柚木地板工程時，分別行竊30箱、60箱緬甸柚木，要價43.5萬元，蔡將柚木拿給債主抵債，因債主發現在柚木上印有公司名稱，經詢問後，業者才知施工短少的柚木被蔡偷走，台中高分院駁回上訴，仍判蔡8月徒刑，可易科24萬元，全案確定。

判決指出，蔡姓男子在2020年6月至2021年2月受雇張姓業者，替一間柚木公司前往南投縣一間民宅施作緬甸柚木地板，但蔡在施工期間，因與人欠有債務，所以暗中將一箱要價2500元的柚木，偷走30箱，另外蔡又在2021年6月間，前往台北市一間商辦施作地板工程，又偷走一箱要價6000元的柚木，偷走60箱，造成業者損失43.5萬元。

蔡男將行竊的柚木拿給債主抵債，不過債主發現，蔡男提供的柚木印有公司名稱，債主上網查詢後，向柚木公司查證，公司才知蔡男犯行，提出竊盜告訴。

南投地院審理時，蔡男否認有行竊，還說拿那幾箱沒有意義，因業者近日有糾紛，他才突然被告，也沒有載運柚木前往南投給債務。

但法官認為，何姓債主與柚木公司無利益糾紛，此案是蔡男債主主動反映才曝光，認為證人證詞可採，因兩次犯行，分判蔡男4月、6月徒刑，應執行8月徒刑，可易科24萬元。