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「難哄」導演瞿友寧被控未打方向燈切車道危險駕駛 檢偵結不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

金鐘導演瞿友寧執導的現代愛情陸劇「難哄」，今年熱播掀起話題。瞿友寧去年開車行經新北市新店區遭告發未保持安全距離、沒打方向燈涉公共危險罪，台北地檢署今偵結，認定瞿正常駕駛，給予不起訴處分。

台灣知名導演瞿友寧執導「惡作劇之吻」、「我可能不會愛你」、「植劇場 - 花甲男孩轉大人」等作品屢獲金鐘獎多項入圍、得獎肯定，其中「我可能不會愛你」2012年拿下戲劇節目導演獎；2025年上半年執導白敬亭、章若楠主演的陸劇「難哄」熱播掀起話題，近期難哄也在台北開設快閃店，吸引粉絲朝聖，瞿也在快閃店舉辦寫真簽書會，當場與章若楠視訊，讓章若楠看粉絲留言紙條「假戲真做吧」。

瞿友寧去年11月18日上午9時許，開車行新店區中央路與十四張路口，遭同方向行駛的黃姓駕駛告發，指控瞿友寧是危險駕駛，經此路口涉未保持安全距離也沒打方向燈，跨越轉彎指引線切車到他車輛前方，涉犯刑法公共危險罪。

瞿友寧供稱，他是正常行駛、綠燈起步，告發人車輛起步較晚，他的車才會開至告發人車輛前方。瞿友寧遭警方舉發交通違規，收到罰單不服申訴，新北市交通裁決處認定免罰。檢方勘驗行車記錄器發現，瞿友寧開車至此路口停等紅燈、綠燈起步等過程為正常駕駛，罪嫌不足給予不起訴處分。

導演瞿友寧。圖／本報資料照片
導演瞿友寧。圖／本報資料照片

瞿友寧 快閃

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