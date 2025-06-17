快訊

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

拒繳3.5億保金 九州陳政谷羈押屆滿...又被命電子腳鐐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，前警政監、時任台中市刑大大隊長林明佐涉洩密貪汙6616萬元；陳前經2億元交保被撤銷，台中地院拉高保金至3.5億元，陳當庭拒絕表示「要進去關」，原今羈押期滿將釋放，中院另又裁定陳維持3.5億元交保、電子腳鐐監控，陳再度拒絕。

台中地院3月中首次裁定陳政谷、林明佐，各以2億元、1200萬元交保，經台中高分院撤銷發回，中院3月26日更裁，維持同樣金額仍交保，但對2人均加電子腳鐐監控，中高分院二度撤銷，並直言陳旗下九州財力雄厚，與交保金額顯不相當，而林若逃亡仍可享受剩餘5000多萬巨款。

中院4月14日再次裁定，將陳政谷保金提高至3.5億元，施以電子腳鐐監控、定期向派出所報到，但陳當庭拒絕，表示「不願提供保金」，願回看守所羈押，屆時羈押期滿，他既無保金也不用受電子腳鐐束縛，中院尊重其決定，自4月18日起第3次延長羈押2月。

林明佐部分同樣延長羈押2月，中院6月11日以林罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，需接受「硼中子捕獲治療」（ BNCT治療），裁定他1500萬元交保，並限制住居在屏東老家。

由於檢方起訴陳政谷洗錢、賭博等，非10年以上重罪，中院延長羈押以三次為限，第三次延押於6月17日屆滿，預計今天將釋放。

據了解，陳政谷及其辯護人至今未收到法院釋票，中院裁定陳維持3.5億元交保、戴電子腳鐐施以科技監控，定期向派出所報到，由於陳在上一次延押庭就已經拒絕以上條件，又被收押2個月至期滿後，卻又面臨同樣裁定，相當納悶也表示拒絕。

由於中院今上午派相關廠商至台中看守所，準備要替陳政谷戴上電子腳鐐被陳拒絕，辯護人也尚未收到正式裁定，法界研判，中院合議庭可能依刑事訴訟法第108條第8項但書規定，讓陳繼續羈押。

陳政谷。圖／報系資料照
陳政谷。圖／報系資料照

陳政谷 監控

延伸閱讀

再晚一天恐怕就死了…林明佐昨清創手術3、4小時 家屬發聲了

涉貪警政監林明佐交保 今傳病危住進加護 檢：尚未抗告

前警政監林明佐交保首日高燒、畏寒急送醫 中檢研議是否抗告

前警政監林明佐昨交保回老家就高燒掛急診 台中地院回應了

相關新聞

「超時加班」害腦幹中風死亡 山隆通運逆轉賠家屬486萬餘元

山隆通運公司貨車司機呂智偉2017年3月送貨，突然感覺到身體左半邊麻痺、視線模糊，同年5月25日因出血性腦幹中風引發的急...

買超商茶葉蛋掉地後竟撿起丟回鍋 他犯毀損罪判罰2000元

新北市一名沈姓男子，去年1月至到林口區某連鎖超商買茶葉蛋時，不慎將茶葉蛋掉落地面，卻未告知店員，直接將蛋撿起放回鍋中，以...

拒繳3.5億保金 九州陳政谷羈押屆滿...又被命電子腳鐐

台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，前警政監、時任台中市刑大大隊長林明佐涉洩密貪汙6616萬元；...

黃呂錦茹今天拚交保是否如願？法官下午4時開羈押庭審理

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶幽靈連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨...

打到骨折⋯高雄男嬰營養不良體無完膚 狠心父母遭判刑

高雄市一名才出生4個月大的男嬰在家中遭到親生父母蔡姓夫妻檔凌虐，不僅長期不餵奶導致男嬰發育遲緩，蔡父更因嫌男嬰吵鬧，把男...

鄭文燦涉貪案今午開庭 持續勘驗市府會議紀錄

前海基會董事長鄭文燦被控桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，遭桃檢依貪汙罪起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。