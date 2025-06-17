拒繳3.5億保金 九州陳政谷羈押屆滿...又被命電子腳鐐

台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，前警政監、時任台中市刑大大隊長林明佐涉洩密貪汙6616萬元；陳前經2億元交保被撤銷，台中地院拉高保金至3.5億元，陳當庭拒絕表示「要進去關」，原今羈押期滿將釋放，中院另又裁定陳維持3.5億元交保、電子腳鐐監控，陳再度拒絕。

台中地院3月中首次裁定陳政谷、林明佐，各以2億元、1200萬元交保，經台中高分院撤銷發回，中院3月26日更裁，維持同樣金額仍交保，但對2人均加電子腳鐐監控，中高分院二度撤銷，並直言陳旗下九州財力雄厚，與交保金額顯不相當，而林若逃亡仍可享受剩餘5000多萬巨款。

中院4月14日再次裁定，將陳政谷保金提高至3.5億元，施以電子腳鐐監控、定期向派出所報到，但陳當庭拒絕，表示「不願提供保金」，願回看守所羈押，屆時羈押期滿，他既無保金也不用受電子腳鐐束縛，中院尊重其決定，自4月18日起第3次延長羈押2月。

林明佐部分同樣延長羈押2月，中院6月11日以林罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，需接受「硼中子捕獲治療」（ BNCT治療），裁定他1500萬元交保，並限制住居在屏東老家。

由於檢方起訴陳政谷洗錢、賭博等，非10年以上重罪，中院延長羈押以三次為限，第三次延押於6月17日屆滿，預計今天將釋放。

據了解，陳政谷及其辯護人至今未收到法院釋票，中院裁定陳維持3.5億元交保、戴電子腳鐐施以科技監控，定期向派出所報到，由於陳在上一次延押庭就已經拒絕以上條件，又被收押2個月至期滿後，卻又面臨同樣裁定，相當納悶也表示拒絕。