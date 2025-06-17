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亂倒廢棄物30噸變70噸 鍾東錦擔心破窗效應越來越大堆
苗栗縣後龍鎮公司寮山登山口遭亂倒營建混合廢棄物，且從30噸到70噸，縣長鍾東錦擔心破窗效應，希望盡速清除，苗栗地檢署則回應今年4月18日已採證完備，縣府如有必要可以代處理。
後龍鎮公司寮山山頂是縣內少數的一等三角等，一名山友今年6月8日赫然發現登山口附近濫倒大批廢棄物，大殺風景汙染環境，也有損苗栗形象，今天縣務會議列案討論，環保局證實是舊案，檢警介入偵辦，部分判決、部分仍在偵辦中，因有保全證據的考量，因此尚未清理。
環保局指出，公司寮山登山口附近國有財產署土地，環保局會同警方去年8月27日、10月16日及11月14日至現場，查獲營建混合物，數量從約30公噸增加至70噸，警方查獲一名簡姓男子（61歲）僅承認部分廢棄物，苗栗地方法院今年3月依廢棄物清理法判處1年2個月徒刑，另有部分還在偵查中。
鍾東錦擔心破窗效應，指出如果遲遲未處理，廢棄物恐怕越堆越大堆，環保局應可責成行為人或土地管理人清理，他將拜訪檢方尋求解套，盡快清理公司寮登山口的廢棄物。
苗栗地檢署回指出，公司寮山區遭傾倒廢棄物，檢察官積極偵辦，持續追查涉案行為人，全案並於4月18日採樣檢驗，完成證據保全，依廢清法規定，主管機關或執行機關得命事業、受託清除處理廢棄物者、仲介非法清除處理廢棄物者，容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，限期清除處理。
檢方表示，如果屆期不清除，主管機關或執行機關得代為清除、處理，並向其求償清理、改善及衍生的必要費用，屆期未清償者，移送強制執行，環保局可依法定程序，將土地回復原狀。
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