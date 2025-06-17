「超時加班」害腦幹中風死亡 山隆通運逆轉賠家屬486萬餘元

山隆通運公司貨車司機呂智偉2017年3月送貨，突然感覺到身體左半邊麻痺、視線模糊，同年5月25日因出血性腦幹中風引發的急性心肺衰竭死亡，家屬指呂經常「超時加班」導致出血性腦幹中風死亡，符合勞動部定義的「長期工作過重」職業災害，提告求償。新北地方法院判家屬敗訴，但台灣高等法院山隆公司須賠償486萬餘元。

呂智偉2015年6月22日起受僱於山隆通運公司，擔任貨車司機，工作內容除載送貨物至指定客戶地點外，還須於第一趟次出車前、最末趟次回來後進行理貨與疊貨，假日也經常加班。呂於2017年3月31日中午12點，駕駛貨車至台玻公司新竹廠門口時，突然感到身體左半邊麻痺、視線模糊，經送醫診斷為腦幹自發性出血，5月25日身亡。

呂生前無腦血管或心臟疾病病史，家屬認為這顯然是他任職山隆通運公司期間經常超時加班，才發生出血性腦幹中風，符合勞動部2018年10月15日修正發布的職業促發腦血管及心臟疾病的認定參考指引所定義「長期工作過重」，已屬職業災害。家屬依勞動基準法第59條第4款規定，請求公司補償呂妻、兩個小孩和呂父共856萬餘元，但一審敗訴。

家屬不服氣，上訴二審。高院審理時，山隆通運公司辯稱，呂智偉與其他司機的出勤紀錄皆以營運日報表為準，未另行備製出勤紀錄。

高院民事庭審酌職安署所作成疑似職業促發腦血管及心臟疾病案件調查表，以及證人證言，認為基於呂智偉填寫營運日報表記錄貨車每一趟的出廠時間及回廠時間，其中第一趟出車的貨物裝車時間未於營運日報表中呈現，應依實際作業情形認定以1.5小時為第一趟出廠前的貨物裝車時間，計算呂智偉全日工時，因此可認定呂事故發生前6個月的工時。

高院將職安署工時認定結果送台大醫院鑑定，鑑定結果認定呂智偉從事的工作符合「不規律的工作」。他的工作也符合「需在一定的期間內（如交期等）完成的困難工作」、接近發病時期伴隨「工作異動之工作相關事件，因而符合「伴隨精神緊張的工作」。在呂智偉發病前之前1到6個月，有部分區間的月平均加班時數超過45小時的前提下，視呂智偉情況考量工作型態性質，評估呂智偉於2017年3月31日病發可視為是因職業促發腦血管及心臟疾病。