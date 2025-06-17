快訊

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

聽新聞
0:00 / 0:00

黃呂錦茹今天拚交保是否如願？法官下午4時開羈押庭審理

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶幽靈連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文今移審，台北地院分案後，訂今下午4時開羈押庭，決定3人交保或接押。

檢方依刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用個人資料等罪論罪，2罪屬5年以下有期徒刑之罪，偵查中，檢方為防免被告勾串祭出聲押處分，起訴後黃呂錦茹、初文卿、姚富文將拚交保，但是否如願？由受命法官決定。

連署案檢方起訴5人是黃呂錦茹、初文卿、姚富文，以及罷免吳思瑤的召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳；黃呂今年4月25日羈押迄今近2個月，檢方今提解黃呂錦茹、初文卿、姚富文「連人帶卷」移送台北地院。

依法，台北地院收案後，會進行分案程序，因有人犯在押，法官會立即召開羈庭審理在押人犯是否仍有繼續羈押的原因與必要，後作成裁定。

同案，檢察官認定台北市議員張斯綱、「罷吳四騎士」成員陳冠安、國民黨北市第一區黨部執行長曾繁川、罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉及3名志工犯罪嫌疑不足，予不起訴處分。

此外，「罷吳四騎士」滿志剛、劉思吟及其丈夫林叡、國民黨婦工會中山區主委葉麗琴等15名黨工認罪獲緩起訴，計全案5人起訴、18人緩起訴、8人不起訴處分。

偵查中羈押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左二）、總幹事姚富文（右一）今移審台北地院。記者曾原信／攝影
偵查中羈押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左二）、總幹事姚富文（右一）今移審台北地院。記者曾原信／攝影

罷免 國民黨 北市

延伸閱讀

黃呂錦茹等人移審地院 國民黨：望裁定交保

「我是無給職」 黃呂錦茹「罷吳」假連署案辯不知情忘記了

黃呂錦茹等三人 今移審地院

政界關注罷「雙吳」黃呂錦茹今早押解台北地院 連署案攤牌後還羈押？

相關新聞

「超時加班」害腦幹中風死亡 山隆通運逆轉賠家屬486萬餘元

山隆通運公司貨車司機呂智偉2017年3月送貨，突然感覺到身體左半邊麻痺、視線模糊，同年5月25日因出血性腦幹中風引發的急...

買超商茶葉蛋掉地後竟撿起丟回鍋 他犯毀損罪判罰2000元

新北市一名沈姓男子，去年1月至到林口區某連鎖超商買茶葉蛋時，不慎將茶葉蛋掉落地面，卻未告知店員，直接將蛋撿起放回鍋中，以...

拒繳3.5億保金 九州陳政谷羈押屆滿...又被命電子腳鐐

台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，前警政監、時任台中市刑大大隊長林明佐涉洩密貪汙6616萬元；...

黃呂錦茹今天拚交保是否如願？法官下午4時開羈押庭審理

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶幽靈連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨...

打到骨折⋯高雄男嬰營養不良體無完膚 狠心父母遭判刑

高雄市一名才出生4個月大的男嬰在家中遭到親生父母蔡姓夫妻檔凌虐，不僅長期不餵奶導致男嬰發育遲緩，蔡父更因嫌男嬰吵鬧，把男...

鄭文燦涉貪案今午開庭 持續勘驗市府會議紀錄

前海基會董事長鄭文燦被控桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，遭桃檢依貪汙罪起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。