聽新聞
0:00 / 0:00
黃呂錦茹今天拚交保是否如願？法官下午4時開羈押庭審理
台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶幽靈連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文今移審，台北地院分案後，訂今下午4時開羈押庭，決定3人交保或接押。
檢方依刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用個人資料等罪論罪，2罪屬5年以下有期徒刑之罪，偵查中，檢方為防免被告勾串祭出聲押處分，起訴後黃呂錦茹、初文卿、姚富文將拚交保，但是否如願？由受命法官決定。
連署案檢方起訴5人是黃呂錦茹、初文卿、姚富文，以及罷免吳思瑤的召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳；黃呂今年4月25日羈押迄今近2個月，檢方今提解黃呂錦茹、初文卿、姚富文「連人帶卷」移送台北地院。
依法，台北地院收案後，會進行分案程序，因有人犯在押，法官會立即召開羈庭審理在押人犯是否仍有繼續羈押的原因與必要，後作成裁定。
同案，檢察官認定台北市議員張斯綱、「罷吳四騎士」成員陳冠安、國民黨北市第一區黨部執行長曾繁川、罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉及3名志工犯罪嫌疑不足，予不起訴處分。
此外，「罷吳四騎士」滿志剛、劉思吟及其丈夫林叡、國民黨婦工會中山區主委葉麗琴等15名黨工認罪獲緩起訴，計全案5人起訴、18人緩起訴、8人不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言