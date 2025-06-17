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買超商茶葉蛋掉地後竟撿起丟回鍋 他犯毀損罪判罰2000元
新北市一名沈姓男子，去年1月至到林口區某連鎖超商買茶葉蛋時，不慎將茶葉蛋掉落地面，卻未告知店員，直接將蛋撿起放回鍋中，以致整鍋價值約700元的茶葉蛋遭汙染報銷。新北地院依毀損他人物品罪，處沈男罰金2千元，可易服勞役。可上訴。
檢方起訴指出，去年1月15日上午，沈男手上的超商茶葉蛋不慎落地，他明知若將掉地茶葉蛋放回鍋中，可能導致整鍋蛋被汙染，具毀損的不確定故意，仍擅自將蛋放回鍋中，店家調閱店內監視器畫面確認後憤而提告。
新北地院查出，沈男工作為外送員、月薪約3萬，但行事輕率，欠缺尊重他人財產的法治觀念，事後坦承犯行與店家達成和解，尚未全數履行，考量完成賠償部分已超過其毀損財物價值；因此依毀損罪判處罰金2千元。
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