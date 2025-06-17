打到骨折⋯高雄男嬰營養不良體無完膚 狠心父母遭判刑

高雄市一名才出生4個月大的男嬰在家中遭到親生父母蔡姓夫妻檔凌虐，不僅長期不餵奶導致男嬰發育遲緩，蔡父更因嫌男嬰吵鬧，把男嬰打到十一肋骨骨折，男嬰直到打預防針才被醫護發現全身都是傷而通報，不僅腦出血、頭蓋骨骨折，連臉頰、額頭都是瘀青，橋頭地方法院審理後依妨害幼童發育等罪對父母判刑。

法官調查，這名蔡姓男嬰去年9月才剛出生就沒有妥善被照顧，長期未正常供食餵奶，導致男嬰長期處於飢餓狀態導致營養不良，生長明顯遲滯，出生半年體重才增加不到1公斤，體重僅約3.7公斤，比同齡嬰兒明顯還要瘦弱。

可是男嬰的父母不僅讓男嬰營養不良，甚至平時也疏於照顧，一次蔡父載蔡母及男嬰外出買外食時，竟直接把滾燙的熱湯掛在男嬰安全座椅前方，導致男嬰被燙傷。今年1月蔡父甚至因為不滿男嬰哭鬧，竟徒手捶男嬰胸口，造成男嬰左側第十一肋骨骨折。

今年2月初，蔡姓夫妻檔入睡後不管男嬰，造成男嬰從半公尺高的床上直接摔下，不僅左側頂部蜘蛛網膜下腔慢性出血、左側頂骨骨折，還因此導致左側額頭及臉頰瘀青。

男嬰直到由蔡母在社工陪同下打預防針時，被發現男嬰體重明顯過輕，轉診至高醫大急診，被醫護赫然發現男嬰全身都是傷，不但營養不良、解黑便，就連額頭及下巴瘀傷、左腳都有陳舊性燙傷。

法官查出，雖然蔡母沒有工作在家中帶孩子，男嬰還有一個姐姐，但蔡母平時會經營網拍，每月收入約1萬元，而蔡父更經營娃娃機每月收到達7、8萬元，男嬰家中經濟小康，但卻因長期未按時餵奶導致男嬰營養不良，還被毆打導致全身傷，法官痛斥男嬰父母手段極其殘忍，違反身為父母的基本責任。

法官認為，2人長時間凌虐男嬰，已妨害男嬰身體自然發育並影響身心發展，其中蔡父過失傷害遭判刑8個月有期徒刑可易科罰金，但妨害幼童發育、成年人故意對兒童犯傷害罪遭判刑2年6個月，不得易科罰金。蔡母犯妨害幼童發育判刑1年6個月，過失傷害部分則被判刑8個月有期徒刑，可易科罰金。全案仍可上訴。