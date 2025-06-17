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鄭文燦涉貪案今午開庭 持續勘驗市府會議紀錄

聯合報／ 記者陳恩惠周嘉茹／桃園即時報導

前海基會董事長鄭文燦被控桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，遭桃檢依貪汙罪起訴、具體求刑12年。桃園地方法院今午將進行第6次準備程序庭，持續檢視歷次案關會議，勘驗2017年「華亞二期開發相關事宜研商會議」。

去年12月19日進行首次準備程序庭時，鄭文燦否認犯罪並備妥千字文，說明並強調沒有收受賄款，當庭哽咽地對太太及孩子感到抱歉。檢方強調證據明確，包括金流、行賄者口供、市府會議紀錄等，證明鄭文燦確有收受賄賂並涉入土地變更案；辯護律師團則質疑檢方起訴內容多為臆測和主觀判斷，缺乏客觀證據。

去年12月30日第二次準備程序時，檢辯持續就證據力與真實性激烈交鋒，辯方主張，起訴書「以夾敘夾議帶入檢察官臆度，非常不專業」，質疑檢方對事實認定的偏頗及本案有證據瑕疵；檢方強調「事證明確」，不僅「4名坦承行賄者證詞」，更有「給錢金流」與「退款金流」佐證，明確的「人證物證」，強調案件絕非只有Excel檔案而已。

今年1月14日第三次開庭，辯方律師團除針對勘驗歷次案關會議記錄，同時也要求聲請調閱監聽鄭案的相關卷證，認為檢方監聽譯文並不合法，並要求檢方提供當年2度簽結此案的簽呈，認為這些內容對鄭文燦有利，主張鄭有知悉及閱卷權利；檢方則以當年簽結是因偵辦遇到瓶頸，且偵查報告涉及可能涉案證人等情節，以偵查不公開拒絕提供。

2月24日第4度準備程序庭，辯方再度質疑並聚焦監聽合法性，律師團更換法官轉任錢建榮加入辯護，依「毒樹果實理論」質疑通訊監察程序違法，認定所涉監聽並無未合法申請，認為檢方監聽譯文應排除；檢方反駁所有程序皆依法申請、監聽合法，且許多關鍵影像與錄音證據屬獨立蒐證。法官諭知合議庭將於「判決中交代證據能力」，並宣布準備程序結束，進入實質審理階段，隨後安排證據勘驗及證人傳喚順序。

由於原審法官廖奕淳罹病請假休養，延宕的庭期最終決議由審判長孫立婷實質代理，積極審理至今年8月27日司法大調動前夕。檢辯雙方有了4月17日延長境管調查庭對審判長的觀察，上個月22日第5度準備程序庭，即按著審判長的步驟進行勘驗2016年12月13日「林口工五工業區擴大變更會議」錄音檔進行勘驗，檢方重申鄭收錢幫廖家父子解套，辯方指檢特意誤導密會協商，刻意「入人於罪」。

審判長孫立婷處事明快，聽過檢辯雙方各自論述，認為是「張飛打岳飛」，也明確告知，雙方主張、各自立場與歷次庭訊所言和論述內容無太大差異，希望聚焦於聲請調查證據內容。

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任期內收賄涉貪遭起訴，鄭文燦上月22日出庭應訊時，遭媒體發現他又瘦了一圈，上前追問時，鄭也不吝分享正進行的鍛鍊。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任期內收賄涉貪遭起訴，鄭文燦上月22日出庭應訊時，遭媒體發現他又瘦了一圈，上前追問時，鄭也不吝分享正進行的鍛鍊。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦 證據 律師

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