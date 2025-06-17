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台中恐怖小三氣人夫上酒店 停車場埋伏潑強酸毀容要關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓女子從事殯葬業，三年前因不滿同居的謝姓人夫頻繁上酒店，衍生感情糾紛，涉在停車場埋伏謝男，等謝男搭計程車抵達下車後，朝謝男潑灑強酸，導致謝男毀容，二審近日審結，仍依家暴傷害罪，判邱女8年8月徒刑。

檢警調查，謝姓男子已婚，但與從事殯葬業的邱姓女子（39歲）同居，不過邱女因不滿謝男應酬多，經常上有女陪侍的酒店喝酒，經常吵架，衍生感情糾紛，邱女在2022年3月29日日凌晨，在謝男住處外停車場埋伏，等到謝男搭計程車返家下車時，邱女即持強酸朝謝男頭臉部潑灑。

謝男因強酸澆淋頭部、身體，導致雙眼、頭臉、區幹、雙手有29％面積的化學性灼傷，謝男就醫後仍因該傷勢嚴重影響頸部、顏面、雙上肢嚴重活動度，甚至鼻翼變形、雙下眼瞼外翻、角膜混濁，導致容貌與身體重大難治的傷勢。

一審依家暴重傷害罪，判邱女8年8月徒刑，民事得賠1457萬元，邱女不服上訴台中高分院，認為量刑過重。

全案在台中高分院審理時，邱女與律師主張，她使用的從網路購買的整人玩具，因當時謝男常跑酒店，曾鬧到要分手，所以才會想要「惡證」謝男，但沒有傷害謝男的意思。

邱女還說，案發時謝男喝醉，她想扶謝男上樓，但謝男卻抓著她問「要幹嘛」，想要掙脫時，包包隨手拿出案發前購買的證人玩具，要去敲謝男的頭，內部溶液才會潑灑出來，她在案發前有以該溶液試在手上，僅有紅腫而已。

台中高分院審酌，邱女未提供網路購買該溶液的相關證據，證明溶液僅是去光水，且案發後邱女也因該溶液，導致手部被被噴到而皮膚發黑，辯詞不足採信。

另外根據監視器畫面顯示，邱女在案發前有埋伏、購買溶液、朝謝男二度潑灑等證據，認定邱女犯行不是意外，而是有預謀及重傷害的犯意。

二審審認，依全案證據認定，邱女涉犯家暴重傷害罪，案發後也未與被害人達成和解，犯案手段兇殘，惡性重大，又否認犯行、飾詞狡辯，一審判刑8年8月量刑適法，駁回邱女上訴，維持一審原判，仍可上訴。

台中市邱姓女子不滿謝姓男友上酒店，2022年間持強酸潑灑謝，釀成重傷，二審判刑8年8月。圖／本報系資料照
台中市邱姓女子不滿謝姓男友上酒店，2022年間持強酸潑灑謝，釀成重傷，二審判刑8年8月。圖／本報系資料照

酒店 家暴 傷害罪

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