近年人數最多共諜案不只主謀滯陸 現役中士判刑1年半也逃了

陸軍退役軍官陳裕炘被控在台發展共諜組織，不僅密謀駕直升機投共，還拍心戰投降影片宣誓效忠，引爆近年人數最多共諜案，最高法院今年2月依貪汙、交付軍事上應秘密文書等罪，重判退伍少校蕭翔云13年徒刑，共犯台南市後備旅中士劉立齊判1年6月定讞，但台灣高等檢察署因劉逃匿，聲請沒入2萬元保證金，台灣高等法院裁准，可抗告。最高法院表示，判決確定後通知檢方啟動防逃機制。

被判刑的8人包括陸軍航特部中校謝孟書判9年、中校退伍多年商人謝秉成判8年、花防部少校作戰官何信儒判7年4月、金防部守衛大隊情報官康奕彬判7年2月、陸軍步兵104旅軍官洪睿洋判7年、退伍軍人陸駿方判5年6月、台南市後備旅中士劉立齊判1年6月、軍人吳志鵬無罪；陳裕炘滯留大陸被通緝。

檢方起訴指，陳裕炘被大陸官員以62萬元吸收，以金錢利誘蕭翔云、謝秉成協助發展共諜組織。判決指出，謝經蕭介紹而與陳裕炘接觸，2022至2023年陸續吸收洪睿洋、謝孟書、陸駿方加入組織，將洪、謝提供的軍事機密交給陳，又向陸駿方收集秘密文書，再教唆謝駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸。

洪睿洋、謝孟書、陸駿方收錢交付軍事機密，謝研擬計畫投敵，陸還依謝指示拍攝「心戰投降片」，敘述服役單位及職稱，表彰願向中國人民解放軍投降；劉立齊2023年5月20日值班，將無權閱覽的軍事機密攜入值日官寢室刺探軍機。

台灣高等法院審理時，劉立齊不認罪、何信儒否認違背職務收賄、謝秉成否認教唆陰謀投敵、謝孟書否認投敵，其餘坦承犯罪。蕭翔云被控轉交工作費給不明人士、陸駿方吸收吳志鵬加入組織、吳男配合拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片，因證據不足判無罪。

劉立齊因犯刺探軍事機密罪，檢察官指定保證金2萬元，他2023年8月1日他繳納後獲釋，最高法院2025年2月13日判劉刑1年6月確定，高檢署分案執行時卻發現劉逃匿，依刑事訴訟法規定，聲請法院裁定沒入所繳納的保證金及實收利息。