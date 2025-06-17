父親喝酒「醉死」了3個兒女告酒友遺棄 法院審判出爐

黃姓男子與蔡姓友人飲酒，酒後疑急性心肌梗塞死亡，黃的3名子女認為，蔡未盡照顧他們父親的責任，聲請自訴蔡遺棄罪。台北地院認為，蔡是黃多年酒友，酒後有協助黃，但不具黃保證人的地位，裁定聲請駁回。

死者黃姓男子與蔡姓男子在台北市中正區某餐廳酒敘，酒後黃死亡，黃的兒女們提告蔡獲不起訴、聲請再議駁回，3人轉提自訴蔡遺棄罪。

法官認為，蔡姓男子與黃姓男子是聚餐飲酒的酒友，2人聚餐期間喝酒時，就算有促請對方多喝一點，不過，酒精攝取的多寡，是出於個人意志決定，蔡不因此對黃負有任何法令上的救助、扶助、養育或保護義務。

法官調查，黃姓男子是「自然死」、疑急性心肌梗塞，黃曾向餐廳經理說「我喝醉了，可不可以讓我休息一下」，有餐廳宋姓經理證述，可見，黃當時與一般喝醉的酒客一樣。

法官認為，蔡在黃酒醉後全程陪伴黃休息，不能因有陪伴即取得「保證人」地位、進而負有救護黃的法律上義務。

依證人證詞，法官認為，蔡與黃是多年好友、時常飲酒，且幾乎都喝醉，蔡還曾傳訊息給黃的配偶稱「每次與阿遠吃飯喝酒只要他醉都是我送他回家，他喝醉的習慣都是睡一下叫醒後才有辦法上計程車」，加上蔡陪黃的期間，自己也不勝酒力睡著，醒來才撥打119求救，蔡不可能預見黃會心肌梗塞死亡。

死者黃姓男子的兒女聲請說，父親因酒醉身體低溫導致急性心肌梗塞，但檢察官沒調查，合議庭則認為，黃的小女兒稱「「希望保留父親遺體完整」不解剖，可見，檢察官是遵從家屬意見不解剖細究死因，黃的3名兒女聲請准許自訴為無理由，應駁回。