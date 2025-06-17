新北平溪前區長花2萬「揪吃」 貪汙辭20年公職高院讓他緩刑

新北市平溪區前區長陳聖聰被控於2018年間在職期間，設宴邀請地方人士餐敘，席開4桌共花費2萬元，基隆地院認為陳指示下屬上簽呈從工程管理費項下支應，餐敘活動與工程管理及用地取得等公務無關，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處陳3年10月徒刑，褫奪公權2年。台灣高等法院認為陳已認罪，且放棄20年年資辭職，改判2年，緩刑5年。

陳緩刑期間付保護管束，支付公庫50萬元，並提供50小時義務勞務，參加10小時法治教育，褫奪公權2年。

陳聖聰後來任職新北市職訓中心主任，他被控與副主任、秘書聯手長期霸凌下屬，受害人數超過20人受害，有人因一句話、一通LINE訊息就夜不能寐，也有人病倒後選擇默默離開，甚至因作業問題要員工賠15萬或申誡，有人因此難過到想割腕。有人批評陳一審被判刑卻仍照常上班，繼續主掌考績與人事，一如既往地施壓、冷處理，勞工局今年4月間則說「與事實不合」。

陳2018年12月12日設宴邀請地方人士餐敘，與不知情的國民黨平溪區黨部葉姓負責人商議，由陳出資支付餐敘費用，葉負責聯繫欲邀請的會人士及餐敘地點。

基隆地院指出，陳聖聰囑咐工務課人員，以工程管理費辦理「工程觀摩、宣導，促進工程用地取得及地方人士協調溝通」，簽呈記載，主旨為辦理工程觀摩宣導，促進工程用地取得及地方人士協調溝通，擬辦理餐敘，每桌5000元共2萬元，由工程管理費項下支應，簽請核示。說明寫依新北市政府所屬機關工程管理費及工作編列支用要點第5點第6項、第9項辦理及區長口頭指示辦理等內容。經陳聖聰批示「如擬」後決行。

陳聖聰辯稱，出於平溪區區政推動的政策考量，邀集里長、社區發展協會理事長等地方仕紳聯誼餐敘，有邀請里長10位、調解委員10位、社區發展協會10位上下，就施作工程事項與地方人士協調溝通以取得土地使用同意，餐敘活動目的是為感謝地方士紳對公所工程推動的協助，並討論隔年工程計畫。

基隆地院認為依「新北市政府所屬機關工程管理費及工作費編列支用要點」，工程管理費及工作費，如非與工程管理或用地取得相關，不得逕行動支工程管理費，陳為拓展自身人脈、結交地方有力人士等私人利益，濫用職權而不實動支、核銷工程管理費，支應他舉辦的私人餐敘活動費用，不僅有害公務人員的清廉形象，更壓縮平溪區內工程建設的經費利用空間，判他3年10月刑，褫奪公權2年。

陳不服一審判決，上訴二審。陳在二審時認罪，僅就科刑上訴，並繳回2萬元犯罪所得，也辭去長達20年的公務員職務以示自省，高院審酌陳所為雖然有錯，但他犯的是最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，就算依貪汙治罪條例第12條第1項規定減輕其刑，仍有「情輕法重」的情形，因此再依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑。