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重度高血壓閃兵 醫師嘆：逃兵集團手法還蠻高明的

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導

「閃兵集團」首腦陳志明涉嫌收費替藝人王大陸等人製造罹患高血壓假象，向醫院騙得不實診斷證明逃避兵役新北地檢署昨涉犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪，起訴陳男、3名手下及24名役男，包括王大陸等9名藝人。新北有衛生所醫師說，要矇混過醫生那關不容易，原以為有醫生涉入其中幫忙背書，若真的沒有醫護人員涉案，可見逃兵集團手法還蠻高明。

新北檢警偵辦陳志明「閃兵集團」案，查出是偽裝高血壓騙取醫院不實診斷證明逃避兵役，而陳男的「江湖一點訣」，是來自當年他自身就是因高血壓而免役，竟動歪腦筋，開發出這門逃避兵役的違法生意。

閃兵話題持續引發討論，新北一名專門承辦兵役業務的公務員說，近年確實有察覺重度高血壓免役的役男增多，新北每年因重度高血壓免役的役男至少1、20人，曾經納悶「難道是現代人吃得比較好嗎？」經過這次逃兵案例，驚覺其中會不會有詐，不免懷疑有些人的高血壓問題可能是動手腳的。

檢方起訴書指，相關醫護人員是在不知情下遭誤導，開立重度高血壓診斷證明，認定未有任何醫護人員涉案。新北有衛生所醫師說，要蒙混過醫生那關不容易，原以為有醫生涉入其中幫忙背書，若真的沒有醫護人員涉案，可見逃兵集團手法還滿高明。

據了解，陳男安排役男前往醫院門診前，會告知就診程序，同時親自指導役男以熬夜、丹田發力加憋氣的呼吸方式，提升血壓機量測數值，藉此取得醫院開立的中度或重度高血壓診斷證明，再向役男戶籍地區公所，辦理變更體位申請複驗。

縣市政府不知情的兵役局或民政局承辦人進行形式審查後，核發變更體位複驗通知書，將兵籍資料中的體位從「常備役」改為「複驗過程中」或「體位未定」。

藝人王大陸（右）涉花360萬元閃兵不成，目前正在台北市社會局服替代役。本報資料照片
藝人王大陸（右）涉花360萬元閃兵不成，目前正在台北市社會局服替代役。本報資料照片

高血壓 新北 兵役

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