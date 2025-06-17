重度高血壓閃兵 醫師嘆：逃兵集團手法還蠻高明的

「閃兵集團」首腦陳志明涉嫌收費替藝人王大陸等人製造罹患高血壓假象，向醫院騙得不實診斷證明逃避兵役；新北地檢署昨涉犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪，起訴陳男、3名手下及24名役男，包括王大陸等9名藝人。新北有衛生所醫師說，要矇混過醫生那關不容易，原以為有醫生涉入其中幫忙背書，若真的沒有醫護人員涉案，可見逃兵集團手法還蠻高明。

新北檢警偵辦陳志明「閃兵集團」案，查出是偽裝高血壓騙取醫院不實診斷證明逃避兵役，而陳男的「江湖一點訣」，是來自當年他自身就是因高血壓而免役，竟動歪腦筋，開發出這門逃避兵役的違法生意。

閃兵話題持續引發討論，新北一名專門承辦兵役業務的公務員說，近年確實有察覺重度高血壓免役的役男增多，新北每年因重度高血壓免役的役男至少1、20人，曾經納悶「難道是現代人吃得比較好嗎？」經過這次逃兵案例，驚覺其中會不會有詐，不免懷疑有些人的高血壓問題可能是動手腳的。

檢方起訴書指，相關醫護人員是在不知情下遭誤導，開立重度高血壓診斷證明，認定未有任何醫護人員涉案。新北有衛生所醫師說，要蒙混過醫生那關不容易，原以為有醫生涉入其中幫忙背書，若真的沒有醫護人員涉案，可見逃兵集團手法還滿高明。

據了解，陳男安排役男前往醫院門診前，會告知就診程序，同時親自指導役男以熬夜、丹田發力加憋氣的呼吸方式，提升血壓機量測數值，藉此取得醫院開立的中度或重度高血壓診斷證明，再向役男戶籍地區公所，辦理變更體位申請複驗。