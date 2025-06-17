不滿6千普發金被花光 遛狗繩勒死胞兄判13年10月定讞

男子陳皇村不滿無業的胞兄一次花光政府普發的6千元台幣，拿遛狗繩勒死哥哥，新北地院國民法官庭認定陳手段凶殘，但符合自首減刑，依殺人罪判他13年10月徒刑。檢方與陳皆上訴，台灣高等法院駁回，最高法院維持二審見解定讞。

陳皇村（46歲）從事鐵工，曾結婚但婚姻短暫，他與中度身心障礙的胞兄同居於新北市蘆洲區。前年4月3日，陳不滿胞兄長期沒工作，又將政府普發的6千元一口氣花光，兩人口角。陳拿起遛狗繩勒住胞兄脖子，胞兄因呼吸衰竭而死亡，陳隨後報案自首。

台北市立萬芳醫院鑑定，陳皇村有衝動特質傾向，加上長期酗酒，已酒精成癮。新北地檢署主張陳手段凶殘，以遛狗繩纏繞胞兄脖子好幾圈，並將繩子縮到最緊程度，行凶意志堅決，且陳甚至問「怎麼還沒死？」檢察官一審求刑20年。

陳皇村否認殺人，辯稱是「不小心」；義務辯護人強調，陳國中肄業，受限智力而無法受到更高等教育，同儕大多與陳的程度相同，他無法提升自己，落入了「貧窮陷阱」，遇糾紛只會以暴力解決，但陳也會買手機給妹妹，證明他不是惡性很重的人，請求依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。

年近七旬的陳母泣訴已經死了1個兒子，希望法院能輕判陳皇村。新北地院審酌陳手段凶殘，且對胞兄與其他同住家人都有家暴，多次被判違反保護令罪，有多次酒駕、恐嚇與傷害前科，也曾因在家裡放火而入獄10月，出獄後又犯本案，無「情堪憫恕」條件，處13年10月徒刑。

檢察官認為陳皇村毫無悔悟、態度惡劣而上訴，因陳在看守所的書信曾提到「這樣做是為家裡好」、「一次解決」，這封信是否有證據能力，成高院攻防焦點。

高檢署檢察官表示，這封信是陳母所提供，並非看守所交給檢察官的，主張有證據能力；律師則認為這是私人書信，違反了不自證己罪原則，即便是母親也沒有權限代理放棄隱私權的保障，認為信函無證據能力。