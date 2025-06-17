影／竹縣勞工處雙長涉賄今遭起訴 地檢批兩人淪為企業門神

新竹地檢署今天起訴新竹縣政府勞工處處長劉家滿、副處長林東山，指出兩人因受賄，在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，與許姓遠東廠商涉嫌違反貪汙治罪條例，仟崧家園范姓負責人使業務登載不實文書罪。檢察官批評，此舉已淪為遠東公司門神，致令弱勢勞工申訴無門，嚴重損及機關公信力。

新竹地檢署表示，遠東新埔廠王姓員工前年3月向勞工處申訴公司違法超時加班且未支付加班費。勞工處陳姓承辦人檢查，確認公司要求提前到班但未支付加班費，擬罰5萬元，卻因處長劉家滿、副處長林東山收受遠東公司許姓公關賄賂，每年以遠百禮券形式行賄（從2020年每次5千元，劉家滿共收3萬元，林東山收2萬5千元），且許女多次利用LINE通訊聯繫探詢案情，三人共謀改判不罰，導致公司免受5萬元罰鍰。

去年4月，王員再度透過縣民信箱申訴公司未計入交接班時數，彭姓承辦人確認違法，擬罰10萬元。但劉家滿繼續受賄，與許女聯絡後拒絕用印，再次指示退回處分書，改判不罰，彭姓承辦人被迫重新簽辦內簽，劉家滿再予以蓋章代為決行，遠東公司再免10萬元罰鍰。

此外，職安署去年4月查獲遠東公司違反勞動基準法，移送新竹縣政府處理。劉家滿僅裁罰部分違規，指示其餘項目告誡，免除部分罰鍰，致遠東公司免罰得利5萬元。

去年6月5日，職安署賴姓承辦人檢查仟崧家園，發現其違反多項勞動基準法規定，並移送新竹縣政府。雖擬罰6萬元，但劉家滿因為是仟崧家園隱名股東且受范姓負責人分紅，以「忙於評鑑」為由退回處分書，最終未裁罰。范男更偽造薪資領據誤導調查，導致仟崧家園免罰得利。同年5月，芊馨園護理之家員工申訴涉及加班規定及勞保投保不實，勞工處擬將投保違規「高薪低報」部分移交勞保局處罰，但劉家滿與林東山基於個人利益，阻止核准移送，庇護芊馨園免罰，得利26萬8756元。

新竹地檢署表示，本案由檢察官翁旭輝指揮法務部調查局臺北市調查處，經多月調查，逮捕3名被告、約談1名被告及16名證人，扣得裁罰相關公文、不罰內簽、對話與通訊紀錄、現金分紅、禮券及偽造簽名等證據，成功揭露違法事實。

新竹地檢署指出，被告劉家滿、林東山身為新竹縣勞工處高階主管，本應恪守職責執行勞動基準法，卻長期收受遠東公司許姓公關高額禮券，並於勞檢裁罰過程中接受請託放水，脅迫三名承辦人更改應罰為免罰，此舉已淪為遠東公司門神，致令弱勢勞工申訴無門，嚴重損及機關公信力。