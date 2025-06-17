10歲女童嬰兒時期就丟給外婆撫養 她怒告停止父母親權

今年10歲的小柔，父母從小就把她丟給外婆照顧，母親改嫁，放棄監護權，父親又跑去花蓮，丟下她不管；小柔外婆對其父母提起宣告停止親權訴訟，並聲請由她擔任監護人。台南地院認定，目前擁有監護權的父親疏於照顧情節嚴重，准許停止親權，由外婆擔任監護人。

判決書指出，今年10歲的小柔（化名），出生後父母因感情不睦，母親在小柔5個月大時，在2014年8月間就將孩子交給娘家，由外婆帶回台南市歸仁區的老家，單獨撫養迄今；小柔母親在2016年8月協議離婚後，又與他人再婚，婚後從未探視小柔或負擔任何扶養費用。

小柔父母在協議離婚時，由父親單獨行使監護權，母親不願負擔孩子任何權利義務，但小柔父親多年來也沒有照顧或負擔女兒任何撫育費用，更未返家探視女兒；小柔外婆向台南地院提起請求宣告停止親權之訴，指出兩人長年棄孩子於不顧，無無任何擔任親權人意願，亦非適任親權人。

小柔外婆指出，小柔父母兩人主觀及客觀上均無意願負擔照顧未成年子女，疏於照顧情節嚴重；她自孩子5個月大起即實際照顧養育至今達10年，小柔對她情感及生活上依賴至深，由外婆擔任監護人繼續照顧應屬適合，因此應由她擔任小柔的監護人。

法院安排社工人員訪視，小柔父親先稱在花蓮工作，會在休假期間接受會面，隨後又無法聯絡，讓社工從未見到面；法院通知父親開庭，父親也從未到庭，讓法官認為，小柔外婆主張父親疏於保護、照顧情節嚴重，應屬事實。

法院再安排台南市童心園社會福利關懷協會社工前往訪視外婆與小柔，依據評估報告指出「親權能力評估：聲請人於健康方面尚具行動力且無障礙，有微薄工作收入及支持系統不虞匱乏，有意願且能親自參與未成年人之照顧事務及扶養，並有同住的家人可共同分擔家庭經濟」。

對於小柔的訪談則為，小柔表示，爸爸有與她同住時，會幫她看功課、偶爾帶她去上課，但很少帶她出去玩，父女間感情一般；爸爸搬走後都沒有再碰面聯絡，阿嬤有帶她回屏東時，會在外公家見到媽媽，媽媽不常跟她說話，自有印象以來都是阿嬤照顧她生活、上學、補習。

法院認定，小柔外婆健康、經濟能力等方面尚為穩定，願為小柔付出心力，且可親自投入時間陪伴、照顧，具備積極主動態度及高度監護、養育意願，監護動機良善；彼此關係緊密且生活照顧妥適周到，可滿足基本生活照顧條件、給予穩定的家庭環境及生活，及提供生活及心理依賴需求。