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游淑慧告網友誹謗判無罪 法院：言論自由可受公評

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名男子看台北市議員游淑慧上政論節目後，到游臉書留言「她（游）是不是分不到應曉薇賄款」等語，游提告加重誹謗；法院查，男子評論游在政論節目的言論，是可受公評之事，為憲法言論自由所保障，且游為知名政治人物，對該種評論有容忍義務，判男子無罪，可上訴。

檢方起訴指出，男子對游淑慧言行不滿，2024年9月15日以臉書暱稱「劉明杰」在游的臉書下留言「我覺得她（游）是不是分不到應曉薇的賄款，然後開始跟鍾二人一搭一唱挾怨報復齁，她要唬爛我覺得我們也不用客氣」，涉嫌加重誹謗罪。

台中地院審理時，男子辯稱他看政論節目，當時柯文哲被收押，他會去留言是覺得游淑慧在柯任期沒有善盡監督責任，而柯被收押後才在節目上評論一個不能還口之人，自己才這樣留言。

法院根據其他留言，確認男子留言是針對政論節目的政治事件，另細究「我覺得她（游）是不是分不到應曉薇的賄款」，文意是指游沒收到應得賄款，沒有具體指摘足以毀損他人名譽之事，後段留言也是以先疑問求釐清，在表達欲喚起對公眾事務參與、監督功能。

法院認為，男子言論是針對游任公職的工作態度、上政論節目言論提出疑問，可認他是拋磚引玉，欲引起其他人討論與分享，藉此釋疑，難認該留言必將導致游名譽或形象受損。

法院也說，游淑慧為台北市議員，政治性公眾人物的言行事關公益，在社會生活上負有接受監督義務，游既為國內知名政治人物，自應接受監督並對個人個人操守廉潔事項，及其於公開場合言行的評論負有容忍義務。

而為維護民主社會言論自由，游就他們批評造成的主觀感情侵害，也應有較高的容忍程度，且男子留言和公共利益有關，確屬可受公評之事，尚未超出適當評論範圍，受憲法保障，判他無罪。

台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

賄款 游淑慧 應曉薇

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