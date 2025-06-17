桃監推動「及時雨」 讓收容人安心服刑也助家屬度難關

法務部矯正署桃園監獄積極推動「及時雨」高關懷家庭支持方案，矯正人員除關懷收容人，也聯手社福團體主動關心鐵窗之外，因著家庭成員驟變或遭生活壓得透不過氣的家屬、幫忙度過難關，不僅能讓收容人安心服刑，也讓監所成為家庭注入溫度的希望之站。

因毒品案入獄的小宇（化名），服刑期間參加監所辦理「科學實證毒品犯處遇」課程，意外透露對罹患思覺失調症父親的擔憂，社工師深入會談發現，原來小宇過去為了照顧父親、兼職夜班工作，卻因長期處於高壓環境，竟染上毒癮，即使入獄服刑，但他對父親的掛念從未減少，同時表達「希望父親能獲得社區資源照顧」的心聲。

桃監獲悉，立刻啟動跨單位協助機制的「成人藥癮者家庭支持服務計畫」，透過桃園市社會局資源，將小宇的父親轉介到榮欣社會福利服務促進協會，社工家訪後發現，雖然附近也有小宇家的親戚，但照顧能力有限，於是透過送餐和照護服務，讓小宇父親提升日常生活自理能力。

當小宇得知父親每天都能吃到熱騰騰的餐點時，讓他感激不已；如今出獄在即，他計畫回家後的第一件事，就是帶著父親前往評估假牙輔具，改善父親的進食與吞嚥狀況，實現穩定就業與家庭照護的雙重責任。

李太太在丈夫大偉（化名）入獄後，獨力撫養3名稚齡孩子，靠著家庭代工的微薄收入苦撐，命運卻又再度考驗她，日前她因糖尿病併發症緊急住院，整個家庭頓時陷入困境。

桃監得知情況，評估大偉家為低收家庭且主要照顧者遭逢疾病變故，迅速協助李太太申請急難救助和物資補助，透過萬海航運社會福利慈善基金會的資源，提供生活物資支援。這場突如其來的風暴雖猛烈，但社會的溫暖及時送達，替這個脆弱的家庭撐起一把傘。

「只要孩子能平安，大偉不再重蹈覆轍，再怎麼辛苦我也不怕」李太太語氣堅定地說，她的勇氣與不放棄也讓大偉在監所內深受感動。他一改過往態度，努力爭取監外作業機會，希望用自己的雙手賺取更多勞作金貼補家用，也掙來對家庭的補償，大偉說「這次，不只是我一個人在努力，而是我們全家一起」。

桃園監獄推動的「及時雨」高關懷家庭支持方案，早就不只是單一的輔導計畫，而是社會安全網中的一環。從傾聽受刑人心聲開始，監所社工與地方政府、非營利組織和慈善單位攜手合作，為一個又一個陷入困境的家庭，送去最即時的援助和最貼心的關懷。