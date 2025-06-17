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控台綠收購民股 律師：民股損失逾20億

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台鹽綠能民股股東今年5月到台鹽公司外，抗議台鹽收購台綠股權卻刻意低估台綠價值。記者林伯驊／翻攝
台鹽綠能民股股東今年5月到台鹽公司外，抗議台鹽收購台綠股權卻刻意低估台綠價值。記者林伯驊／翻攝
@@@台鹽綠能@@@公司近年嚴重虧損，前董事長陳啓昱等涉弊遭查；台鹽公司上月在台綠股東會以持股絕對多數，通過每股○．九一七元收購民股股權，股東批僅原價十分之一併吞，十四人委託律師昨提告台綠董事長李杰翰等人涉嫌圖利、特別背信罪。

台鹽回應，台綠因前任高層弊案，導致公司營運嚴重虧損，截至去年底淨值僅剩○．三四元，為解決困境，台鹽依法進行收購，股權定價採最嚴謹評估機制，委託專業鑑價機構，並由三名獨立會計師出具價格合理性意見書，收購價高於淨值二點六倍；整體收購作業符合法令規範，程序完備且資訊充分揭露，兼顧市場公允與股東權益。

台鹽綠能最大股東為國營事業台鹽公司，持股占比六六．七五％，其他為民股。台綠民股股東指控，他們有些人是台鹽綠能前員工，當初先被公司半強迫購買台綠未上市公司股票，購買價每股十一至十三元不等，現在又被迫以低於一元價出售，損失慘重。

股東質疑，台綠目前管理階層跟董事會全部都是台鹽員工兼任，所作出決策均有利於台鹽，藉由陳啓昱案誇大台綠虧損，刻意隱瞞台綠資產，營造財政困難假象。

股東認為台鹽遲遲不批准台綠開發，更未把數個案場列入資產計算、未顯示在財報上、沒有列入股權價值計算，導致股價被低估，目的就是巧取豪奪台綠資產，確保台鹽、台綠合併之後，這些都成為台鹽收入。

十四名民股股東委任律師昨到台南地檢署提告，律師說，十四人股權加起來將近三○％，已超過民股半數，若讓台鹽以不到一塊錢價格賤價收購，股東們損失將超過廿億元，已向台鹽表示「不同意」，並要求以十五元的價格收購。

陳啓昱 台鹽綠能 台鹽

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