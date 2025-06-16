小股東控台綠刻意隱瞞資產、賤價收購股權 台鹽回應了

台鹽前董事長陳啓昱等人遭檢方起訴「五鬼搬運」造成台鹽及台鹽綠能損失近4億元，台鹽綠能小股東指控，台綠涉嫌刻意隱瞞資產，營造財務虧損假象，再以原價10分之1的價格收購民股股權，14名股東委託律師今天至台南地檢署提告圖利、特別背信罪。

台鹽公司回應，股權定價採取最嚴謹評估機制，委託專業鑑價機構，並由三位獨立會計師出具價格合理性意見書，核算後以每股0.917元收購股權，收購價高於淨值的2.6倍；整體收購作業符合公司法、企業併購法等法令規範，程序完備且資訊充分揭露，兼顧市場公允與股東權益。

台鹽綠能為台鹽子公司，最大股東是經濟部的國營事業台鹽，持股占比66.75%，其他為民股；台綠民股股東指控，他們有些人是台鹽綠能前員工，當初先是被公司半強迫購買台綠這家未上市公司的股票，購買價每股11至13元不等，現在又被迫以低於1元價出售。

股東指出，台鹽派任到台綠的董事長李杰翰（台鹽副總經理）、台綠總經理林昇慧（台鹽企發處副處長）藉由陳啓昱案，誇大台綠虧損，刻意隱瞞台綠資產，營造台綠財政困難假象；台綠目前的管理階層跟董事會的董事全部都是台鹽員工兼任，所作出的決策均有利於台鹽而非台綠。

股東質疑，台綠自從去年五月後股東會改選後，台綠成為台鹽酬庸內部同仁的職位（到台綠兼職的台鹽員工每月可以多領八千塊兼職費），無綠能專才的台鹽員工紛紛取代原本台綠員工，經理人也換成林昇慧。

股東指控，5月26日召開股東會，台鹽以66.75%的絕對多數，不顧民股股東反對，決議以不到一塊錢價格強制併吞台綠民股；台鹽遲遲不批准台綠開發，更未把數個案場列入資產計算、未顯示在財報上、沒有列入股權價值計算，因此導致股價被低估，目的就是巧取豪奪台綠資產。

對此，台鹽駁斥，台綠因前任高層弊案，導致公司營運嚴重虧損，截至去年底淨值僅剩0.34元，為解決困境，台鹽公司依法進行收購；為保障股東權益，台綠也在臨時股東會會場設置「異議股東專區」，專人向前來洽詢的股東說明異議辦法，並主動提供申請文件。

台鹽指出，台綠現任李董事長、林總經理及全體董事均依法派任，所有決策恪遵法令及關係人交易規範，絕無圖利任何人之情事，股權收購後，由台鹽百分之百持股，將更能貫徹台鹽公司誠信經營理念，確保永續發展。

台鹽表示，部分人士罔顧台鹽歷來投資台綠的虧損，無視台鹽持續挹注台綠轉型成本，偏離現實狀況片面臆測台綠潛在價值，甚至汙名化現在經營團隊；如渡子頭案場開發仍具高度不確定性，台綠公司資產及帳務均依IFRS準則嚴謹列計且經會計師查核簽證，絕無隱匿情事

至於所謂「五億元潛在收益案場」位於七股總量管制區內之台區段案場，台綠僅持有承租權，依法不得開發且無法預估開放時程，長期閒置導致公司每月需負擔高額租金支出，標售程序係為降低經營風險，完全合法合規；台綠公開標售即為公開資訊，自是坦蕩面對法定流程。

台鹽澄清，台綠實收資本額為3.7億元，截至去年底民股股東30%股權淨值約僅有377萬元，台鹽公司以2.6倍價格收購，實已優於淨值甚多。

14名民股股東委任律師楊申田，今天至南檢依違反特別背信罪及圖利罪對李杰翰、林昇慧等人提出告訴。楊指出，14位股東股權加起來有將近30%，若讓台鹽以不到一塊錢的價格賤價收購，股東們損失將超過廿億；已向台鹽表示「不同意」，並要求對方以15元的價格收購。