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她因讓座糾紛遭掌摑想求償 被告不幸死亡...家人「一行為」判免賠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

賴姓女子因讓座糾紛，遭鄭姓婦人掌摑，向鄭婦求償，因賴婦死亡，改向她的丈夫和3名子女求償。法官審理後指出，賴婦的丈夫和子女已拋棄繼承生效，駁回告訴。聯合報資料照
賴姓女子因讓座糾紛，遭鄭姓婦人掌摑，向鄭婦求償，因賴婦死亡，改向她的丈夫和3名子女求償。法官審理後指出，賴婦的丈夫和子女已拋棄繼承生效，駁回告訴。聯合報資料照

賴姓女子因讓座糾紛，遭鄭姓婦人掌摑，導致臉頰挫傷。賴女要向鄭婦求償，因賴婦已死亡，改向她的丈夫和3名子女求償。法官審理後指出，因為賴婦的丈夫和子女已拋棄繼承生效，不用負擔鄭婦的遺產債務，駁回告訴。全案可上訴。

賴姓女子指出，去年7月20日晚上8時30分左右，在基隆市仁愛區仁公車循環站之客運候車亭內，因讓座問題和鄭姓婦人發生糾紛。

賴女說，鄭婦指她臉色不佳，說本來就該讓坐給老人，要給她教育等話，後來甚至動手掌摑她的臉，抓扯她的手部，導致她的左側臉頰與左手挫傷，因此報案並求償。

雙方訴訟期間，鄭姓婦人死亡，賴女依侵權行為以及繼承法律關係，狀告賴婦的丈夫和3名子女，要求應連帶給付5萬1500元賠償金。

基隆地方法院法官指出，鄭姓婦人死亡後，賴女提出鄭婦除戶謄本及家人戶籍謄本為證，並向鄭婦的丈夫及3名子女求償。由於鄭婦的丈夫和子女等繼承人，去年8月26日都已具狀向管轄的宜蘭地方法院表達「拋棄繼承」，並經宜蘭地院審閱准予備查。

法官說，鄭婦的繼承人依民法在期限內，以書面向管轄法院表達拋棄繼承並生效力，繼承人從未取得鄭婦的遺產，因此也不負擔鄭婦的遺產債務。賴女與婦鄭間的侵權行為債務糾葛，法院無從依賴女的主張，判命被告給付5萬1500元，所以不經言詞辯論，判決駁回。

遺產 死亡 拋棄繼承 子女 丈夫

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