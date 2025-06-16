涉貪起訴續羈押禁見 陳怡君提抗告遭駁回

民進黨北市議員陳怡君等人涉詐領助理費及收賄案，士林地檢署3日偵結起訴移審，士林地院認定仍有串供之虞等，裁定羈押禁見。陳怡君等人不服提抗告，高院今天駁回確定。（記者李隆揆／攝影）

民進黨北市議員陳怡君等人涉詐領助理費及收賄案，士林地檢署3日偵結起訴移審，士林地院認定仍有串供之虞等，裁定羈押禁見。陳怡君等人不服提抗告，高院今天駁回確定。

台灣高等法院指出，審酌被告陳怡君及其助理張惠霖明顯是對部分犯罪事實爭執，這部分尚待原審進行準備程序釐清爭點，以確認傳喚證人、調查證據等審理計畫，並無抗告意旨所稱證據均已調查完畢的情形。

高院表示，原審本於卷內事證而裁定2人羈押禁見，並 無違誤或不當。2人提起抗告，為無理由，予以駁回，全案確定。

此案起於，士林地檢署起訴指出，陳怡君、張惠霖涉嫌於民國107年底起，利用3名親友名義詐領公費助理補助款，共計詐領新台幣384萬餘元，並將款項用於繳房租、買股票等私人用途。

此外，陳怡君、張惠霖涉嫌於112年8月間起至今年2月間以顧問費名義收受建商賄賂70萬多元，並以議員職權，先後施壓台北市政府要求加速辦理建商建案建照、行道樹移植等事宜。

檢方3日偵結案件，依貪污治罪條例等罪嫌起訴陳怡君、張惠霖等人，並將在押的陳怡君、張惠霖移審士林地院。

士林地院召開接押庭時，陳怡君請求具保停押。士院3日晚間認定，陳怡君等2人涉犯重罪，有逃亡、串證的高度可能性，仍有羈押的原因及必要性，諭知羈押禁見。