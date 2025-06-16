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逃兵主角不只藝人！王大陸閃兵案起訴 名單驚見知名演員、台大醫生

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北檢起訴的閃兵藝人中，藝人威廉被查出耗資50萬元，是僅次於王大陸第二高收費的藝人。記者余承翰／攝影
新北檢起訴的閃兵藝人中，藝人威廉被查出耗資50萬元，是僅次於王大陸第二高收費的藝人。記者余承翰／攝影

閃兵集團首腦陳志明涉嫌收費替藝人王大陸等9名藝人，製造高血壓假象騙得不實診斷證明以逃避兵役。新北地檢署今涉犯妨害兵役治罪條例意圖逃避兵役以不正方法變更體位罪、刑法偽造文書等罪，起訴陳男等4名業者及王大陸等役男共28人。

涉嫌透過閃兵集團逃兵的24人中，含王大陸在內有9名藝人，分別為王大陸、歌手陳零九（本名陳志豪）、藝人陳大天（本名陳道賢）、威廉（本名廖亦崟）、大根（本名黃亮鈞）、阿虎（本名吳致任）、男團模範棒棒堂成員李銓、男團SpeXial成員Teddy（本名陳向熙）、男模特陳信維。

其餘非藝人的15名役男中，也包括不少各領域傑出人士，例如有知名舞台劇演員、音樂製作人、廚師和當紅網路線上家教，甚至還有得過國際化學奧林匹亞競賽金牌的台大醫師。

至於收費部分，各藝人視名氣約20到50萬元不等；非藝人者多在20萬元以下，金額約5萬到50萬元不等；王大陸則因知名度最高，收費高達360萬元。

藝人 王大陸 役男 兵役

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