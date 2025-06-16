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遭控詐臺雅董座50億！主嫌羅佩雯認罪卻稱：金額還要核對

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙逾50億元，台北地檢署今起訴，詐騙女主嫌羅佩雯、The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿、前夫謝宗翰在押，台北地院分案審理開羈押庭，羅女坦承大部分犯行，稱犯罪金額還要核對一下。

羅佩雯表示，她因資金短缺，請鄭淳駿找投資款，在與鄭招攬投資前，也做機票買賣的正當生意，外界會找她買機票，是因知道她有便宜機票可買。

羅女說，調查局查辦她時，有一份2023年8月到去年6月的紀錄，款項約有1億多元，這些錢陸續有分潤給投資者；羅女說，她一直是向開票中心一位「高小姐」洽訂機票，售出1張機可以獲取幾百、幾千元利潤，但因機票成本高，經常賠錢，因此交易會有損益差，資金時常處於短缺狀況。

羅佩雯告訴法官，對於詐騙沈裕雄部分她承認犯罪，但究竟向沈詐騙多少錢？未來會再確認將資料補上；羅女說，沈投資這些年，她陸續「回款」給沈到指定的4個帳戶，舉例說，如果1張機票可賺3000元，即與沈約定3到5個「回款」將利潤給沈。

羅女說，沈裕雄與她合作後，看見有錢可賺，又繼續投資「沈投資的錢約一半已回款」，不過，羅女承認有挪用沈投資款進行其他投資。

檢察官指控羅佩雯佯稱辦理英國、澳洲、墨西哥等國家特殊投資移民管道詐欺取財，不法獲利2億多元，羅女說，她確有協助客戶出國，但未有後續安排，結果想投資移民的對象去海外遊玩，並沒有幫忙辦理移民。

依檢方起訴，羅佩雯共詐騙沈裕雄等11人，不法獲利高達56億8137萬7214元，依三人以上加重詐欺取財罪、洗錢等罪起訴羅佩雯及親友共6人，羅佩雯、鄭淳駿、謝宗翰偵查中羈禁見，今送審法院。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

詐騙 詐欺 移民 便宜機票

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