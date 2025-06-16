刻意隱瞞資產！陳啟昱釀損失近4億 小股東控：賤價買股權

台鹽前董事長陳啓昱等人「五鬼搬運」造成台鹽及台鹽綠能損失近4億元，不過台鹽綠能小股東指控，台綠涉嫌刻意隱瞞資產，營造財務虧損假象，再以原價10分1的價格收購33.25%民股股權，好將台綠併入台鹽企業，今天14名股東委託律師至台南地檢署提告。

台鹽綠能的民股股東組成中，有台鹽綠能員工，當初先是被公司半強迫購買台鹽綠能這家未上市公司的股票，當時購買價每股11至13元不等，現在又被迫以低於1折價出售股權，權益嚴重受損；股東指控，若讓台鹽依股東會決議價格的0.917賤價收購，損失將超過20億。

股東指控，台鹽派任到台鹽綠能的董事長李杰翰（台鹽副總經理）、台綠總經理林昇慧（台鹽企發處副處長）藉由陳啓昱案，誇大台綠虧損，刻意隱瞞台綠資產，營造台綠財政困難假象，讓台鹽得以原價1/10價格（每股0.917）收購33.25%台綠民股股權，好將台鹽綠能併入台鹽企業。

股東表示，台鹽綠能目前的管理階層跟董事會的董事全部都是台鹽員工兼任，所作出的決策均有利於台鹽而非台綠，5月26日召開股東會，台鹽以66.75%的絕對多數，不顧民股股東反對，決議以不到一塊錢（0.917）價格強制併吞台綠民股。

股東指出，林昇慧公開在股東會上欺騙民股股東，謊稱之所以沒將台綠數個案場列入資產評估，是因為案場都在總量管制區內，無法開發；卻被發現台鹽早在2022年就針對台綠不在管制區內的北門區渡子頭案場做過評估報告，報告中指出案場開罰價值高達77億。

當時「漁電共生太陽能電廠可行性研究報告」計畫是由台鹽企發處負責，而林昇慧在到台綠代理總經理前，正是擔任台鹽企發處副處長，對此案知之甚詳，卻在股東會刻意隱瞞資訊、意圖壓低台綠股票價格。

林昇慧謊稱台綠財政困難、財務有問題等，還在股東會上表示，收購民股是讓股東不要繼續損失下去，讓台鹽來承擔，這是企業的社會責任；卻被民股股東發現，即便沒有新案，台綠還有20年案場的合約收入高達6億以上，何來快要破產？這些資產均未顯示在財報上，更沒有列入股權價值計算。

股東認為，台鹽遲遲不批准子公司台綠開發，更未把數個案場列入資產計算，導致股價被低估，目的就是巧取豪奪子公司台鹽綠能資產，確保台鹽、台綠合併之後，這些都成為台鹽的收入。

股東質疑，諷刺的是，台綠在3月10日才將台綠位在總量管制區的案場「台區段」公開招標，此舉與「總量管制區案場不能開發」的說法互相矛盾。如果不能開發，為何能拿出來公開招標？標案上還註明不能退款，顯示台綠不負擔後續責任，難道台綠是想要詐騙電商買管制區內土地？

台區段案場賣出後，台綠將失去此案場的勞務合約，而台綠（台鹽）卻要將土開費用給付給該區的土地開發商（美光董事長吳啟章），因此這個標案唯一獲利的就只有土開商，對台綠根本沒有獲利，明顯違反公司治理、背信行為明確。

股東說明，美光董事長吳啟章恰好正是目前台綠董事長李杰翰的前老闆，李杰翰當年因為吳啟章擔任台鹽董事長得以進台鹽，時任董事長辦公室主任，吳啟章走後留任台鹽，並且從2019年起就擔任台鹽綠能董事，在陳啟昱擔任董事長時就參與台鹽綠能公司運作，對於台鹽綠能的運作熟悉。

2024年底，李杰翰接任台鹽綠能董事長後，第一個公開標案就是位於總量管制區的台區段案場，是否要替前老闆吳啟章（美光開發公司董事長）解套，當中是否有利益輸送，李杰翰是否涉嫌圖利土開商，期待檢調查明。

股東質疑，台綠自從去年5月後股東會改選後，台綠董事會全都換成台鹽主管，台綠成為台鹽酬庸內部同仁的職位（到台綠兼職的台鹽員工每月可以多領八千塊兼職費），無綠能專才的台鹽員工紛紛取代原本台綠員工，就連經理人都換成台鹽企發處副處長林昇慧。

林在去年12月建議將台綠固定收入的自有案場賣出，然後由台鹽主導的台綠董事會決策賣給台鹽，此舉增加台鹽的固定收益，卻讓台綠增加經營風險。作為國營企業，台鹽員工幾乎都持有台鹽股票，因此併吞台綠後，等同於幫台鹽員工加薪。

股東認為，台綠總經理林昇慧口口聲聲說要對台鹽股東負責，但負責的方式卻是侵吞子公司台綠資產。這個作做法簡直跟掏空台綠資產的前董事長陳啟昱行為沒兩樣，期待檢調能介入調查，別讓不法情事再度發生在同一家公司。

律師楊申田指出，14位台鹽綠能民股股東股權加起來有將近30％，已經超過民股半數，若讓台鹽以不到一塊錢的價格賤價收購，股東們損失將超過20億，已向台鹽表示不同意，要求對方以15元的價格收購。