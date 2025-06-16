每月2千租蝦皮帳戶轉租大陸 中檢破洗錢集團起訴12人
台中市謝姓男子等人以每月1200元至2000元租金，向人租借蝦皮賣場帳號後，再轉租給大陸網拍業者，販售仿冒商品，獲利超過3000萬元，檢警今年2月間發現異狀後，陸續收網帶回謝男等12人，聲押謝獲准，全案今依洗錢等罪起訴。
檢警調查，謝姓男子（35歲）等人成立「菁鼎選公司」，從2023年8月開始，透過社群平台及公開召募廣告，以每月1200元至2000元不等租金，吸引不特定民眾出租蝦皮帳號，以公司名義與出租人簽定帳號租賃契約，要求出租人協助完成帳號驗證、金融帳戶綁定，轉手以每月人民幣1100元至2000元（合台幣4400元至8000元）不等金額轉租牟利。
檢警發現，該集團分工縝密，從廣告設計、帳號招募、合約簽定、帳號驗證、金流處理至與大陸電商對接，每一流程均有明確分工與專業操作，部分上架商品涉及侵害知名品牌商標權。
全案清查964個蝦皮帳號，該集團向大陸電商收取轉租金，金額達3381萬餘元，大陸電商所得貨款更逾4億1970萬元，該集團利用層層金流轉帳、虛擬貨幣及現金交付等多元方式掩飾資金流向，規避洗錢防制規範，危害金融秩序、智慧財產權。
台中地檢署檢察官吳昇峰發現，該公司近年來頻繁對蝦皮帳戶申登人，提出侵占告訴，且屢遭商標權人控告冒用商標，認有犯罪嫌疑，主動簽分，指揮專案小組深入調查、長期蒐證，今2月17日搜索，帶回謝男等12人到案，訊後聲押謝獲准，其餘涉案人以5萬元至15萬元交保，今偵結，依洗錢、違反商標法等罪起訴。
此外，帳號出租人也涉違反洗錢防制法的收受對價提供帳戶罪嫌，檢方也依台高檢今年4月24日召集「偵辦出租蝦皮帳號案件研商會議」結論，針對居住於台中市轄內143名帳號出租人展開偵查，已經通知130人到案說明（另案偵辦）。
中檢強調，依據現行洗錢防制法，凡無正當理由交付、提供帳戶予他人使用，無論是金融機構帳戶或綁定金融帳戶之第三方支付帳戶（例如本案蝦皮帳戶） ，皆屬違法，呼籲民眾切勿貪圖一時利益出租帳號淪為犯罪集團利用之工具，還要面臨刑事責任，得不償失。
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