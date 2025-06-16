溪頭酒駕逆向對撞車禍釀8傷 肇事男搶救4天不治…傷者下一步可這樣做

南投151縣道溪頭路段11日發生對撞車禍，造成8人受傷，其中逆向又酒駕的潘姓肇事駕駛因傷勢嚴重，轉送彰化秀傳醫院搶救4天，昨宣告不治。檢方表示，由於潘男死亡，刑責上將不起訴；民事上，傷者依法仍可向他的財產繼承人求償。

南投溪頭是熱門景點，但在11日下午，64歲潘姓男子駕駛轎車上山，行經投151線10.5K處突然逆向跨越雙黃線，與對向滿載9人的廂型車正面對撞，撞擊力道猛烈，造成兩車8人受傷，其中潘男重傷命危，事後抽血查出酒測值高達0.7mg/L。

而肇事的潘男因頭部受到重創、全身多處骨折，傷勢嚴重，當天緊急送往竹山秀傳醫院後，疑因腦部有出血現象，陷入昏迷，遲未脫離險境，因此轉送彰化秀傳醫院救治，但搶救4天，昨天下午4時傳出因傷重宣告不治。

由於，潘男逆向又酒駕，分別造成廂型車內7人受到肢體骨折、頭部撕裂傷等，有刑責及賠償問題，但如今傳出死亡。對此，南投地檢署表示，潘男死亡依「刑事訴訟法」規定，刑責上將不起訴；民事上，傷者仍可依法向其財產繼承人求償。

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