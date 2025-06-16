私自繁殖貓咪又虐殺被重判 動保處： 體弱又有4貓死亡

新北市板橋一名67歲謝姓計程車司機在家私設貓咪繁殖場，疑似不堪飼養壓力殺死6貓又棄養，前後造成7貓喪命。新北地方法院依動保法，採一罪一罰重判他3年6月徒刑，併科罰金35萬，可上訴。新北動保處長楊淑方說，動保處安置16隻貓但疑似近親繁殖，貓體質很差，已有4隻死亡，剩下12隻中有2隻成貓送養，其他仍在醫療中。

新北動保處說，該案依「一罪一罰」原則，分別就每起虐殺行為予以起訴，是國內動物保護司法史上罕見進展。這不僅是對每一隻受害動物的尊重與交代，更展現司法體系對動物權益的高度重視。