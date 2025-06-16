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私自繁殖貓咪又虐殺被重判 動保處： 體弱又有4貓死亡

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市板橋一名67歲謝姓計程車司機在家私設貓咪繁殖場，疑似不堪飼養壓力殺死6貓又棄養，前後造成7貓喪命。新北地方法院依動保法，採一罪一罰重判他3年6月徒刑，併科罰金35萬，可上訴。新北動保處長楊淑方說，動保處安置16隻貓但疑似近親繁殖，貓體質很差，已有4隻死亡，剩下12隻中有2隻成貓送養，其他仍在醫療中。

新北動保處說，該案依「一罪一罰」原則，分別就每起虐殺行為予以起訴，是國內動物保護司法史上罕見進展。這不僅是對每一隻受害動物的尊重與交代，更展現司法體系對動物權益的高度重視。

動保處強調，未來將持續與警方及司法機關密切合作，積極偵辦虐待動物案件，提升社會對動物保護的重視，也呼籲民眾如發現可疑虐待行為，請即通報動保機關，共同守護動物的生命安全與尊嚴。

新北市謝姓計程車司機疑虐待貓咪被重判。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓計程車司機疑虐待貓咪被重判。記者王長鼎／翻攝
新北市67 歲的謝姓計程車司機，涉嫌在家私設貓咪繁殖場，竟以鈍器重擊其中5貓、以利器刺穿1貓腹部，再棄養7貓，共造成6貓喪命。示意圖／新北市政府提供
新北市67 歲的謝姓計程車司機，涉嫌在家私設貓咪繁殖場，竟以鈍器重擊其中5貓、以利器刺穿1貓腹部，再棄養7貓，共造成6貓喪命。示意圖／新北市政府提供

虐待動物 司法

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