私設貓咪繁殖場還虐貓、棄貓害6命 男子重判3年半

新北市板橋1名67 歲的謝姓計程車司機，涉嫌在家私設貓咪繁殖場，飼養23隻各品種貓咪，竟在今年2月間，以鈍器重擊其中5貓、以利器刺穿1貓腹部，再棄養7貓，前後共造成6貓喪命。新北地方法院院依動物保護法，採一罪一罰重判他3年6月徒刑，併科罰金35萬元。可上訴。

判決指出，謝男今年2月27日凌晨約3點半前，先將5貓以類似鐵鎚的鈍器敲碎腦袋與肋骨，再持直徑約2公分的利器捅破1貓胸腔及腹腔，最後於凌晨約3點35至39分間，將上述貓咪和1隻幼貓，裝進籠子內開車載至新北市中和區立言街、光環路、光中路一帶，尋找無監視器及路人處棄置7貓，導致負傷的6貓死亡。

後來貓咪屍體於同日清晨5時30分，遭路過民眾發現報警，經調閱監視器循線查出謝男身分。經警會同動保處人員緊急前往謝男板橋住處搜索，發現謝男共飼養23隻各式貓咪，但該處飼養環境極差，貓咪被關在狹小堆疊的鐵籠中，現場通風不佳，久未更換的貓砂裡全是乾掉的結塊排泄物，也無乾淨食物、飲水，現場另有一貓也不幸喪命。