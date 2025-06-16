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砍死情敵辯正當防衛無效 三角戀種殺機判無期徒刑
男子高庭榮與廖姓女友分手，與廖女現任潘姓男友有情感糾紛，高與潘在廖女住處爭執，高持刀將對方砍死。高否認有殺人動機，辯稱因正當防衛可阻卻違法，最高法院審理，不採信高的辯解，依殺人罪判處高無期徒刑，褫奪公權終身確定。
高庭榮與廖女是前男女朋友，廖女與潘案發時是男女朋友，不過，廖女與高庭榮分手後2人仍頻繁聯絡，3人的「三角關係」種下殺機。
2023年3月21日，高庭榮前往廖女住處，廖女與潘在屋內房間內，潘開門讓高進入，叫醒熟睡中的廖女，廖女心生不滿；潘誤以為廖女在對他生氣，加上高深夜來訪，對廖女說「別以為我不敢動他」等，隨即取出尖刀劃傷高的右臉，廖女見狀則撥打電話報警。
警方前來前，高庭榮從口袋取出1把折疊刀，對潘砍殺3刀，其中1刀斜切入潘左側頸部、深度約7公分，潘舉手抵擋，高還是持刀繼續揮砍，後來造成潘頭頸部、手部、胸部多處受有多重銳器割傷，不治身亡，高依殺人罪法辦。
一、二審審理，高庭榮坦承持刀揮砍被害人，否認殺人犯行，二審法官認為，高於審理過程只認有傷害動機，且辯稱是出於正當防衛才動刀，只是防衛過當，犯後毫無悔意，依殺人罪判處高無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，最高法院審理駁回。
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