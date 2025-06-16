寵物犬衝出害騎士摔車亡 他悄脫產給兒女法院判撤銷

台南市陳姓男子飼養的小狗在馬路上突然衝出，導致騎乘機車經過的蔡姓男子為了閃狗摔車，傷重不治；陳被依過失致死罪判刑6個月，民事判決應賠償蔡的家屬共537萬，結果陳居然將名下土地贈與並移轉所有權給兒女。經蔡妻提告，台南地院判決撤銷無償贈與行為。

判決書指出，陳姓男子在台南市安南區城西街住處飼養1隻小狗，2022年1月7日上午8時許，蔡姓男子騎乘機車沿著城西街2段西往東方向直行行駛時，小狗突然從路旁竄出快速橫越道路；蔡為了閃避小狗導致機車失控滑行，身受重傷，經醫院搶救仍於同年10月26日傷重不治。

去年10月23日台南地院將陳姓飼主依過失致死罪判處有期徒刑6月，民事部分12月19日法院再判陳應給付蔡的妻子195萬9940元，蔡的兒子141萬5442元以及蔡的二個女兒各100萬元；死者家屬去年底持判決及其確定證明書，要對陳聲請假執行。

死者蔡姓妻子指出，當時發現陳姓男子居然將名下的土地以贈與為原因，在去年8月5日移轉登記給兒女各二分之一；陳在無償贈與行為時，死者家屬對陳的債權已發生，如今陳名下的剩餘3筆土地，不足滿足經判決判准共537萬5382的損害金額。

蔡妻提出請求撤銷無償贈與行為訴訟，指出陳贈與給兒女的土地為面積最大且最完整，其贈與及移轉土地所有權，致減少積極財產行為，使蔡妻的債權無法獲得清償；因此請求法院撤銷不動產贈與及所有權移轉行為，併回復所有權移轉登記。

法院依據台南地檢署起訴書、刑事、民事判決、土地登記第二類謄本、土地建物查詢資料、異動索引查詢資料等，認定蔡姓妻子主張屬實；陳受合法通知，卻在審理期間從未出庭，也沒有提出書狀作聲明或陳述，依民事訴訟法規定，應視同自認。