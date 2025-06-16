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集團層層轉租蝦皮帳號 賣假威而鋼

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

謝姓、許姓男子涉嫌接受偽藥集團指示，層層轉租@@@蝦皮購物@@@帳號設立斷點，用來開設賣場作偽藥販售通路，再由陳姓男子接受偽藥集團以微信遙控，利用帳號在台賣假威而鋼。新北地檢署依違反藥事法、商標法等罪起訴三人，追查其他共犯。

檢警調查，該集團透過網路販售的威而鋼，外觀、顏色和正品幾難分辨，在蝦皮上以每件三九○到一六五○元不等販售，實際上集團居中關鍵人物為身分不詳暱稱「藍海二號」的大陸籍人士，他涉以租來的蝦皮帳號架設好網路賣場，再交由陳男負責在台負責販售牟利。

警方網路巡邏發現後先逮捕陳男，深入追查發現帳號經過層層轉租，循線再逮捕謝、許二人；謝男涉以每月二八○○到三八○○元向許男租用蝦皮帳號，再以四五○○到四九○○元不等轉租給「藍海二號」；而許男則是以每月二五○○元向不知情張姓民眾租用帳號，張男又是以每月二千元向不知情林姓民眾租用帳號。

集團藉蝦皮購物出售偽藥，由陳男利用該帳號經營賣場，實際上已是第五層帳號使用者；檢警也查出，賣藥所得先匯入許男帳戶，再轉匯謝男帳戶，最後再製造金流斷點，以不詳方式轉交「藍海二號」。

陳男落網時坦承犯案，謝、許二人則矢口否認，辯稱只是單純轉租賺取價差，不知「藍海二號」將帳號作為何用；檢察官查出販售偽藥貨款金流許、謝二人都曾經手，且許男先前就曾租帳戶給謝男在蝦皮上賣東西，因觸法遭衛生局開罰，當時是謝男拿錢給許男繳罰款，認定二人清楚網路上賣偽藥的法律風險，未採信辯詞，將三人一併起訴。

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