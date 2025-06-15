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應徵養生館美容師被拒...業者挨罰30萬 男再求償8萬敗訴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣黃姓男子向牙醫診所求職，診所負責應徵的助理長回覆「是要徵女性助理」，被黃男依違反性別工作平等法向彰化縣政府檢舉，診所被裁罰15萬元；一年後黃男再向一家泰式養生館應徵美容師，又因是男生被拒，他再次檢舉，養生館被罰30萬元，他並向診所及養生館各求償8萬元，但被彰化地方法院駁回。

判決書指出，彰化縣一家牙醫診所2022年3月在臉書員林求職網登徵人廣告，黃男投遞履歷表求職，但診所助理長回覆黃男「今天有其他面試者來，我們是要徵女生」，被黃男向縣府檢舉指診所面對求職者因性別因素而有差別待遇，已違反性別工作平等法第7條。

診所負責人將責任推給助理長，並自承診所也曾有4位男助理，助理長因此黯然辭職。由於牙醫助理主要工作為簡單文書處理、協助清潔跟診等，工作內容並無須特定性別者始能勝任情形，因此彰化縣政府依違反性別工作平等法裁罰診所15萬元。

黃男2023年11月又在員林的臉書社團看到某泰式養生館po文「歡迎二度就業！正職兼職都可，歡迎有興趣的女性朋友加入」應徵美容師，黃男以臉書訊息留言說要去應徵，被養生館回訊息說「不好意思，我們是要女生喔」，黃男再次向縣府檢舉。

養生館對於彰化縣性別平等工作會訪談時表示，因美容師工作有美體部分，覺得女生比較適合，怕男生對女生按摩會有性騷擾疑慮。不過性別平等工作會仍審定養生館違反性別工作平等第7條規定，裁罰30萬元。

黃男認為他因性別因素求職被拒已受到冒犯，診所和養生館說「只要女生」這句話已冒犯到他的人格權、健康權受損，他因此產生焦慮症，還去心理諮商、去醫院看診，需服用治療鬱症及焦慮症的藥，因此向診所和養生館各求償8 萬元。

法官認為，黃男求職事件距離他去諮商和看診已相距1、2年，且心理創傷尋求心理諮商可能原因係屬多端，原告無法舉證是因求職單一事件造成，無法認定其一定有因果關係；且法官也認為按性別工作平等法第7條規定「雇主對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等，不得因性別或性傾向而有差別待遇。但工作性質僅適合特定性別者，不在此限。」因此駁回黃男求償之訴。

彰化縣一家泰式養生館應徵美容師，因拒絕一名男性應徵而被縣府裁罰30萬元。圖／記者林宛諭翻攝
彰化縣一家泰式養生館應徵美容師，因拒絕一名男性應徵而被縣府裁罰30萬元。圖／記者林宛諭翻攝
彰化縣一家牙醫診所和一家泰式養生館因拒絕一男子求職，遭縣府裁罰，男子還各求償8萬元，不過被法院駁回。記者林宛諭／攝影
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