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高雄1歲半男童遭生母虐死 生父竟傳訊喊「厚死」下場出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄1歲半吳姓男童去年11月6日因眼神呆滯、呼吸急促，送醫急救後宣告不治，檢警發現男童生前遭吳姓生母施暴，且吳女向男童李姓生父反應時，李男竟回應「厚死（給他死）」，在男童受虐時也未介入制止，橋頭地院審理後，依對未滿7歲之人施虐罪，判李男3年，吳女涉犯傷害致死部分，則由國民法庭審理中。

檢警調查，吳女和李男並未結婚，兩人同居生下吳姓男童，李男平時白天外出工作，吳女白天負責在家照顧男嬰。

去年11月6日下午3時許，吳童出現眼神呆滯且呼吸急促的現象，由父母載往醫院就醫，醫院發現男童頭部疑遭重擊、顏面多處受傷，於7日凌晨1時許宣告急救無效。

男童傷勢疑為施虐所致，但檢警詢問吳女時，吳女都堅稱是男嬰自摔所致，但檢方根據法醫初驗內容，認定為吳女施虐所致，當庭逮捕並聲押獲准。

檢方調查發現，吳女自去年6月起，就多次徒手或拿曬衣架毆打男童頭部及四肢，造成男童多處擦挫傷，且自去年10月起，4度拿鋁棒毆打男童腰部、臀部、身體等處，其中1次男童的李姓生父也在場，卻袖手旁觀，也未將受傷的男童送醫治療。

11月6日上午吳女因男童哭鬧曾向李男反應，李男卻回「好戲」及「厚死（給他死）」語音，吳女見李男留言又回訊「我己經被小孩子氣死了」，不料李男靜置之不理，僅要吳女休息一下，還稱「我睡一下」、「午安」。

當天下午，吳女不滿男童哭鬧，多次將男童從頭部重摔至房間地板，直到發現男童沒有反應，才通知李男回家，兩人將男童送往義大醫院治療後，仍救不回親生子。

吳女案發後被檢方依傷害、凌虐致死等罪嫌提起公訴，全案正由國民法庭審理中。李男雖未參與凌虐男童致死，但檢方認為他具保證人地位，法律上有防止義務，李男卻未制止吳女以鋁棒施虐男童，應以傷害罪共同正犯論處，對李男提起公訴。

橋頭地院審理時，李男辯稱他要專注上班，他也怕吳女被抓走，吳女也要他不要管等語。

但法官認為，李男身為男童生父，卻在吳女拿球棒毆打男童時，沒有對男童有任何救護或積極制止吳女犯行，依共同犯對未滿7歲之人施以凌虐罪，處3年徒刑。可上訴。

檢警案發後曾約談男童李姓生父，李男當時相驗時身穿白色帽現身。本報資料照片
檢警案發後曾約談男童李姓生父，李男當時相驗時身穿白色帽現身。本報資料照片
檢警案發後曾約談男童李姓生父，李男當時相驗時身穿白色帽現身。本報資料照片
檢警案發後曾約談男童李姓生父，李男當時相驗時身穿白色帽現身。本報資料照片

民法 小孩子氣

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