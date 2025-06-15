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「再晚一天恐怕就死了」林明佐昨清創手術3、4小時 家屬心痛發聲

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再晚一天恐怕就死了...林明佐昨清創手術3、4小時 家屬發聲了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

刑事局前警政監林明佐任職台中市刑大大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6千多萬元，台中地院11日裁定林1500萬交保，14日回屏東老家後，林發高燒、昏迷，出現敗血性休克，送醫發現臀部有手掌大傷口，昨送到高雄義大醫院急救，清創手術花3、4個小時，手術過程也不太穩定，仍在加護病房觀察。

林的妹妹說，他們的訴求只有一個，爭取哥哥在外面能好好治療，未來到底有沒有罪，讓司法來決定，如果有機會才能夠還哥哥清白，也只有家人才知道相關事情。

林的妹妹說，哥哥之前兩次抗告後都被帶回去看守所，才會「走的進去扛得出來」，哥哥現在的狀況沒有很好，「甚至一度命危」。

林的妹妹提到，哥哥昨天送醫院才發現，哥哥的臀部有手掌大的傷口是褥瘡第四期，嚴重到直腸都外露。昨天緊急做臀部清瘡手術，手術花約3、4個小時，手術過程中也沒有太穩定，也不能說順利，「傷口太大了，還要再清創很多次」。

「非常嚴重、真的很嚴重，我們再晚一天把哥哥帶出來，哥哥就死了」，林的妹妹說，哥哥昨天在她面前命危，直接昏迷，敗血性休克，哥哥沒感覺，他知道有傷口，他們看到傷口真的很傻眼，又發高燒，後續還要清創很多次。

林妹說，原本17日已約好去台北榮總要做癌症的BNCT治療，現在不可能去了，化療有時效性，今天選擇做褥瘡手術，「哥哥的拜血症就在面前，一定要先保命」。

林妹提到，今天司法要判哥哥有罪，也必須要經過訴訟的過程，「今天他連命都快要沒有了！」

「昨天下午哥哥就在我的面前敗血性休克，很幸運哥哥從看守所出來了，若晚一天出來就在裡面休克了」，林妹說，希望哥哥能撐過。

台中地院合議庭除命林明佐1500萬元交保，考量他接受治療無法配戴電子手環、腳環，改命他接受個案手機，拍攝自己面部照片同步傳至科技設備監控中心，定期向中院報到8月。同時限制住居在他屏東縣老家，及限制出境、出海8月，每周一、三、六，上午7時至12時間，要到屏屏東警分局報到各1次。

昨天交保第一天，屏東警分局表示，林明佐因雙腳癱瘓、發燒，警方在昨上午8點26分去他家確認他有在家。

林明佐昨天發高燒、昏迷，出現敗血性休克，送醫發現臀部有手掌大傷口，昨送到高雄義大醫院急救，清創手術花3、4個小時，手術過程也不太穩定，仍在加護病房觀察。圖／家屬提供
林明佐昨天發高燒、昏迷，出現敗血性休克，送醫發現臀部有手掌大傷口，昨送到高雄義大醫院急救，清創手術花3、4個小時，手術過程也不太穩定，仍在加護病房觀察。圖／家屬提供
林的妹妹說，哥哥之前兩次抗告後都被帶回去看守所，才會「走的進去扛得出來」，哥哥現在的狀況沒有很好，「甚至一度命危」。圖為林明佐13日下午交保，躺在擔架床上車離開看守所回屏東老家限制住居。圖／報系資料照
林的妹妹說，哥哥之前兩次抗告後都被帶回去看守所，才會「走的進去扛得出來」，哥哥現在的狀況沒有很好，「甚至一度命危」。圖為林明佐13日下午交保，躺在擔架床上車離開看守所回屏東老家限制住居。圖／報系資料照

手術 屏東縣 妹妹

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