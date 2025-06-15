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涉貪警政監林明佐交保 今傳病危住進加護 檢：尚未抗告
刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元，院方裁定以1500萬元交保，林在13日下午獲釋，林的胞妹今表示，林因高燒住院，目前住進加護病房觀察，台中地檢署表示，目前仍在檢視卷證，尚未決定是否抗告。
林明佐胞妹今天表示，林目前仍在加護病房，昨天一度醫院發出病危通知，經搶救一個多小時才救回，已進行褥瘡清創手術，尚不確定能否挺過此次的狀況，主要訴求是希望院檢，讓哥哥好好接受治療，讓身體狀況恢復到足以面對後面的司法調查。
林明佐胞妹表示，「該面對的哥哥從來沒有要逃避」，未來哥哥的身體狀況，會直接跟由律師跟法院回報，家屬不會再接受任何媒體採訪了。
台中地檢署表示，院方裁定林明佐交保後，承辦檢察官尚未決定是否抗告，仍需檢視相關卷證釐清，若要提抗告會在期限前提出。
台中地院11日裁定林明佐以1500萬元交保，限制住居在屏東老家，林13日由律師完成保釋，自看守所躺擔架床上車回家，卻傳出高燒住院，無法依法院指示拍照科技監控；台中地院表示，視狀況妥適決定。
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