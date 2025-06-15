快訊

「台灣不是不好」館長今晚返台 總結訪陸行非常成功：仇恨來自不了解

「再晚一天恐怕就死了」林明佐昨清創手術3、4小時 家屬心痛發聲

美中倫敦會談內幕曝！「1爭端」懸而未決成阻礙 美擬再延對陸關稅90天

聽新聞
0:00 / 0:00

涉貪警政監林明佐交保 今傳病危住進加護 檢：尚未抗告

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元，院方裁定以1500萬元交保，林在13日下午獲釋，林的胞妹今表示，林因高燒住院，目前住進加護病房觀察，台中地檢署表示，目前仍在檢視卷證，尚未決定是否抗告。

林明佐胞妹今天表示，林目前仍在加護病房，昨天一度醫院發出病危通知，經搶救一個多小時才救回，已進行褥瘡清創手術，尚不確定能否挺過此次的狀況，主要訴求是希望院檢，讓哥哥好好接受治療，讓身體狀況恢復到足以面對後面的司法調查。

林明佐胞妹表示，「該面對的哥哥從來沒有要逃避」，未來哥哥的身體狀況，會直接跟由律師跟法院回報，家屬不會再接受任何媒體採訪了。

台中地檢署表示，院方裁定林明佐交保後，承辦檢察官尚未決定是否抗告，仍需檢視相關卷證釐清，若要提抗告會在期限前提出。

台中地院11日裁定林明佐以1500萬元交保，限制住居在屏東老家，林13日由律師完成保釋，自看守所躺擔架床上車回家，卻傳出高燒住院，無法依法院指示拍照科技監控；台中地院表示，視狀況妥適決定。

刑事局前警政監林明佐涉貪，13日獲得院方裁定交保，家屬透露林目前住進加護病房，院方發出命危通知。圖／家屬提供
刑事局前警政監林明佐涉貪，13日獲得院方裁定交保，家屬透露林目前住進加護病房，院方發出命危通知。圖／家屬提供

林明佐 加護病房

延伸閱讀

前警政監林明佐交保首日高燒、畏寒急送醫 中檢研議是否抗告

前警政監林明佐昨交保回老家就高燒掛急診 台中地院回應了

「狀況糟糕」林明佐高燒急送醫 家屬：若再進看守所恐死在裡面

影／前刑事戰將林明佐涉貪遭押…1500萬交保 抬上擔架畫面曝光

相關新聞

再晚一天恐怕就死了...林明佐昨清創手術3、4小時 家屬發聲了

刑事局前警政監林明佐任職台中市刑大大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6千多萬元，台中地院11日裁定林1500萬交保...

涉貪警政監林明佐交保 今傳病危住進加護 檢：尚未抗告

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元，院方裁定以1500萬元交保，林在1...

扯！收到罰單卻找不到車疑變形金剛！ 原來警察開錯了

臉書社群一名網友po出收到一張桃園高鐵站違規停車罰單，「看到車號一直在找我的藍色貨車在哪呢」，他的貨車是變形金剛」！原來...

他到診所看感冒「不願抽血」 護理師仍拿針頭插入挨告

曾姓男子因感冒前往診所看診，明確向醫師表達不願接受抽血檢驗，蔡姓女護理師卻未注意醫生並沒有開立注射單，就拿針頭插入曾的手...

她右轉後馬上要左轉 先打右轉燈再打左轉燈竟被警開罰

陶姓女子開車右轉後馬上就要左轉，她先閃爍右側方向燈，並在右轉當下打左側方向燈，卻被警方開罰「未依規定使用方向燈」；她不服...

員工酒駕撞電桿交通局吊扣瓦斯行小貨車牌照 判決撤銷

蘇姓瓦斯行老闆雇用的司機酒駕開著瓦斯行小貨車上路，自撞電線桿，台南市交通局將小貨車吊扣牌照二年；蘇申訴遭駁回，提起行政訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。