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改裝合格認證排氣管 少1步驟照樣開罰最高5400元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣為打造宜居城市，去年起推動改裝車輛噪音源頭管理，協助逾1393輛非原廠排氣管的機車完成認證，今年加強取締；環保局提醒，就算改裝合格認證排氣管，沒登記或因保養不當、暴力操駕等噪音超標照樣能罰，最高併罰5400元。

環保局指出，為改善改裝排氣管所造成噪音汙染，機車排氣管改裝今年起列入定期檢驗項目，機車車主雖可購買經噪音檢測合格認證排氣管，或自費委託環境部許可噪音實驗室進行排氣管噪音檢測，但均須至監理單位辦理車輛設備變更登記。

為落實改裝車輛噪音源頭管理，縣府去年起加強推動噪音認證檢測，於該局及縣內各鄉鎮市共舉辦36場免費檢測活動，至今已協助逾1393輛使用非原廠排氣管的機車完成認證，讓改管車主能合法又安心上路，今年起則依法進行取締告發。

環保局長李易書說，如使用非原廠或非經認證排氣管產品，卻未至監理單位登記變更車輛設備就可開罰；而「有認證」也不是「免死金牌」，就算合格認證排氣管，但因車輛保養不當、改裝其他部件或暴力操駕導致噪音超標還是會依法開罰。

若經路邊攔查稽查，未完成變更登記的改裝機車，將依「道路交通管理處罰條例」處900元至1800元罰鍰；若經機車原地噪音檢測後噪音超標，可再依「噪音管制法」開罰1800元至3600元，合併開罰最高可達5400元，民眾切勿以身試法。

環保局也強調，愛車無罪、擾民有責，別讓改裝變成擾人夢魘，因此希望車主協助從源頭改善噪音，務必「管」好愛車的排氣管，讓城市更宜居，也是對自己錢包最好的愛護，後續縣府也將持續加強改裝車輛噪音源頭管理及相關稽查作為。

為落實改裝車輛噪音源頭管理，南投縣環保局去年舉辦36場免費檢測活動，協助使用非原廠排氣管的機車完成認證。圖／南投縣環保局提供
為落實改裝車輛噪音源頭管理，南投縣環保局去年舉辦36場免費檢測活動，協助使用非原廠排氣管的機車完成認證。圖／南投縣環保局提供
為落實改裝車輛噪音源頭管理，南投縣環保局去年舉辦36場免費檢測活動，協助使用非原廠排氣管的機車完成認證。圖／南投縣環保局提供
為落實改裝車輛噪音源頭管理，南投縣環保局去年舉辦36場免費檢測活動，協助使用非原廠排氣管的機車完成認證。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局提醒，使用非原廠或非經認證排氣管產品須，車主均必須至監理單位登記變更車輛設備。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局提醒，使用非原廠或非經認證排氣管產品須，車主均必須至監理單位登記變更車輛設備。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局提醒，使用非原廠或非經認證排氣管產品須，車主均必須至監理單位登記變更車輛設備。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局提醒，使用非原廠或非經認證排氣管產品須，車主均必須至監理單位登記變更車輛設備。圖／南投縣環保局提供

開罰 環保局長 噪音

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