扯！收到罰單卻找不到車疑變形金剛！ 原來警察開錯了

臉書社群一名網友po出收到一張桃園高鐵站違規停車罰單，「看到車號一直在找我的藍色貨車在哪呢」，他的貨車是變形金剛」！原來竟是科技執法錯誤開單，網友批評太扯！中壢警方今天上午表示，經查車號○○A-0502在桃園高鐵站違規停車，一是原始違規車輛，一是偵測錯誤車輛，警方已主動將偵測錯誤車輛罰單撤銷。

一名網友在臉書PO出他收到5月20日桃園高鐵1號出口罰單，和照相違規○A-0502車輛，比對自己的藍色貨車，他表示，收到一張罰單，「看到車號一直在找我的藍色貨車在哪呢」，罰單只有5個號，難道開單還有「克漏字填空？」，並質疑說，「我的貨車是變型（形）金剛」！

網友看到貼文紛紛熱議太扯，網友紛紛留言，「之前有遇過，根本廠牌車色都不同」、「這樣也能開罰單喔」、「A～Z通殺」，還有網友說，「支持立法烏龍罰單一律由開單員警繳納以作為懲罰」、也有網友說，「科技執法」「都沒查明就亂製單，行政怠惰，擾民啊！」

中壢警方表示，該科技執法錯誤罰單案，經查車號○○A-0502因長時間於桃園高鐵站違規停車，科技執法對該車連續偵測舉發2件，一件是原始違規車牌，另一件因前車遮擋偵測錯誤車輛，警方已主動將偵測錯誤違規舉發單發函撤銷。