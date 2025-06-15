快訊

MLB／大谷翔平久違爆發雙響砲 達成大聯盟250轟里程碑

知名生乳捲驚見「捲捲的毛」！消費者崩潰：瞬間噁爆

多吃類黃酮食物有助減緩老化衰弱？專家教你如何在日常中攝取

扯！收到罰單卻找不到車疑變形金剛！ 原來警察開錯了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

臉書社群一名網友po出收到一張桃園高鐵站違規停車罰單，「看到車號一直在找我的藍色貨車在哪呢」，他的貨車是變形金剛」！原來竟是科技執法錯誤開單，網友批評太扯！中壢警方今天上午表示，經查車號○○A-0502在桃園高鐵站違規停車，一是原始違規車輛，一是偵測錯誤車輛，警方已主動將偵測錯誤車輛罰單撤銷。

一名網友在臉書PO出他收到5月20日桃園高鐵1號出口罰單，和照相違規○A-0502車輛，比對自己的藍色貨車，他表示，收到一張罰單，「看到車號一直在找我的藍色貨車在哪呢」，罰單只有5個號，難道開單還有「克漏字填空？」，並質疑說，「我的貨車是變型（形）金剛」！

網友看到貼文紛紛熱議太扯，網友紛紛留言，「之前有遇過，根本廠牌車色都不同」、「這樣也能開罰單喔」、「A～Z通殺」，還有網友說，「支持立法烏龍罰單一律由開單員警繳納以作為懲罰」、也有網友說，「科技執法」「都沒查明就亂製單，行政怠惰，擾民啊！」

中壢警方表示，該科技執法錯誤罰單案，經查車號○○A-0502因長時間於桃園高鐵站違規停車，科技執法對該車連續偵測舉發2件，一件是原始違規車牌，另一件因前車遮擋偵測錯誤車輛，警方已主動將偵測錯誤違規舉發單發函撤銷。

針對科技執法舉發錯誤，警方已主動查明並即時撤銷，科技執法是由系統針對車輛違規行為偵測，截取違規事實畫面資料後，再由後端同仁審核舉發，將依規定對疏漏同仁議處，並將對後端人工疏失，強化內部審核機制與教育訓練，精進執法品質，維護民眾權益。

網友PO收到一張罰單，卻不是他的車，警方承認烏龍。圖／取自臉書「爆料公社」
網友PO收到一張罰單，卻不是他的車，警方承認烏龍。圖／取自臉書「爆料公社」
網友PO收到一張烏龍罰單網友熱議，中壢分局坦承科技執法錯誤罰單，主動撤銷和議處疏漏員警。記者曾增勳／攝影
網友PO收到一張烏龍罰單網友熱議，中壢分局坦承科技執法錯誤罰單，主動撤銷和議處疏漏員警。記者曾增勳／攝影

罰單 科技執法

延伸閱讀

桃園市大停水！ 中壢與八德區18、19日3萬4125戶停水

每日近300張罰單！觀音科技執法「哀鴻遍野」警：事故降幅20%有必要

未禮讓行人罰6000元他不服 法官看影片算枕木數認定違規

盲測1個月117件違規！新莊區壽山路6月起實施禁行大貨車科技執法

相關新聞

扯！收到罰單卻找不到車疑變形金剛！ 原來警察開錯了

臉書社群一名網友po出收到一張桃園高鐵站違規停車罰單，「看到車號一直在找我的藍色貨車在哪呢」，他的貨車是變形金剛」！原來...

他到診所看感冒「不願抽血」 護理師仍拿針頭插入挨告

曾姓男子因感冒前往診所看診，明確向醫師表達不願接受抽血檢驗，蔡姓女護理師卻未注意醫生並沒有開立注射單，就拿針頭插入曾的手...

她右轉後馬上要左轉 先打右轉燈再打左轉燈竟被警開罰

陶姓女子開車右轉後馬上就要左轉，她先閃爍右側方向燈，並在右轉當下打左側方向燈，卻被警方開罰「未依規定使用方向燈」；她不服...

員工酒駕撞電桿交通局吊扣瓦斯行小貨車牌照 判決撤銷

蘇姓瓦斯行老闆雇用的司機酒駕開著瓦斯行小貨車上路，自撞電線桿，台南市交通局將小貨車吊扣牌照二年；蘇申訴遭駁回，提起行政訴...

夫罹攝護腺癌找年輕小三顧餘生 他離世後正宮提告獲賠

台中市一名人夫已結婚近40年，育有子女，不過夫妻感情不睦，分居近20年，人夫因罹患攝護腺癌，與另名年輕的小三同居互稱「老...

賠慘了！台中賓士男酒駕突右偏 連撞路邊23車才停下

台中市北屯區太原路今下午3點多發生酒駕事故，46歲吳姓男子駕駛1輛白色賓士疑恍神，竟右偏一連擦撞停在路邊車格的17輛機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。