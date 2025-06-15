扯！收到罰單卻找不到車疑變形金剛！ 原來警察開錯了
臉書社群一名網友po出收到一張桃園高鐵站違規停車罰單，「看到車號一直在找我的藍色貨車在哪呢」，他的貨車是變形金剛」！原來竟是科技執法錯誤開單，網友批評太扯！中壢警方今天上午表示，經查車號○○A-0502在桃園高鐵站違規停車，一是原始違規車輛，一是偵測錯誤車輛，警方已主動將偵測錯誤車輛罰單撤銷。
一名網友在臉書PO出他收到5月20日桃園高鐵1號出口罰單，和照相違規○A-0502車輛，比對自己的藍色貨車，他表示，收到一張罰單，「看到車號一直在找我的藍色貨車在哪呢」，罰單只有5個號，難道開單還有「克漏字填空？」，並質疑說，「我的貨車是變型（形）金剛」！
網友看到貼文紛紛熱議太扯，網友紛紛留言，「之前有遇過，根本廠牌車色都不同」、「這樣也能開罰單喔」、「A～Z通殺」，還有網友說，「支持立法烏龍罰單一律由開單員警繳納以作為懲罰」、也有網友說，「科技執法」「都沒查明就亂製單，行政怠惰，擾民啊！」
中壢警方表示，該科技執法錯誤罰單案，經查車號○○A-0502因長時間於桃園高鐵站違規停車，科技執法對該車連續偵測舉發2件，一件是原始違規車牌，另一件因前車遮擋偵測錯誤車輛，警方已主動將偵測錯誤違規舉發單發函撤銷。
針對科技執法舉發錯誤，警方已主動查明並即時撤銷，科技執法是由系統針對車輛違規行為偵測，截取違規事實畫面資料後，再由後端同仁審核舉發，將依規定對疏漏同仁議處，並將對後端人工疏失，強化內部審核機制與教育訓練，精進執法品質，維護民眾權益。
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