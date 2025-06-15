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他到診所看感冒「不願抽血」 護理師仍拿針頭插入挨告

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

曾姓男子因感冒前往診所看診，明確向醫師表達不願接受抽血檢驗，蔡姓女護理師卻未注意醫生並沒有開立注射單，就拿針頭插入曾的手臂抽血；曾當場拔出針頭，導致手部受傷，提起過失傷害告訴，並表示不願意和解。台南地院審理後，將蔡女判處罰金5千元。

判決書依據台南地檢署起訴指出，蔡姓女護理師在台南市鹽水區一間診所任職，去年12月13日上午9時許，曾姓男子因感冒前往看診，醫師詢問曾是否願意接受抽血檢驗C型肝炎，曾明確拒絕；蔡女沒有注意確認曾有沒有醫生開立的注射單，就持針頭插入曾的右手臂。

蔡姓女護理師直接對曾姓男子抽血，曾當場表示反對，並用手將針頭拔除，因此受有右側手部開放性傷口等傷勢；曾向轄區新營警分局提告過失傷害罪，檢方認為蔡女原應注意曾有無抽血單，而依當時情形並無不能注意之情事，仍疏未注意，對蔡女提請公訴，聲請簡易判決處刑。

曾姓男子向檢方表示，「我不要與被告談和解，我不要錢、不要賠償，也可能不會提附帶民事賠償，我就是要讓被告受到處罰」；檢察官請法院審酌蔡女沒有前科，有與被害人洽談和解善意，但告訴人不願意，請法院給予蔡女適當量刑。

法院認為，蔡姓女護理師未經確認醫生有無開立注射單，即貿然對病人進行抽血，應予非難；斟酌蔡女違反注意義務過失程度、犯後坦承犯行，曾姓男子傷勢，以及迄今雙方未能達成和解，蔡女智識程度、家庭經濟狀況等，依過失傷害罪判處罰金5千元。

曾姓男子因感冒前往診所看診，明確向醫師表達不願接受抽血檢驗，蔡姓女護理師卻未注意醫生並沒有開立注射單，就拿針頭插入曾的手臂抽血。示意圖／本報資料照片
曾姓男子因感冒前往診所看診，明確向醫師表達不願接受抽血檢驗，蔡姓女護理師卻未注意醫生並沒有開立注射單，就拿針頭插入曾的手臂抽血。示意圖／本報資料照片

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