聽新聞
0:00 / 0:00
他到診所看感冒「不願抽血」 護理師仍拿針頭插入挨告
曾姓男子因感冒前往診所看診，明確向醫師表達不願接受抽血檢驗，蔡姓女護理師卻未注意醫生並沒有開立注射單，就拿針頭插入曾的手臂抽血；曾當場拔出針頭，導致手部受傷，提起過失傷害告訴，並表示不願意和解。台南地院審理後，將蔡女判處罰金5千元。
判決書依據台南地檢署起訴指出，蔡姓女護理師在台南市鹽水區一間診所任職，去年12月13日上午9時許，曾姓男子因感冒前往看診，醫師詢問曾是否願意接受抽血檢驗C型肝炎，曾明確拒絕；蔡女沒有注意確認曾有沒有醫生開立的注射單，就持針頭插入曾的右手臂。
蔡姓女護理師直接對曾姓男子抽血，曾當場表示反對，並用手將針頭拔除，因此受有右側手部開放性傷口等傷勢；曾向轄區新營警分局提告過失傷害罪，檢方認為蔡女原應注意曾有無抽血單，而依當時情形並無不能注意之情事，仍疏未注意，對蔡女提請公訴，聲請簡易判決處刑。
曾姓男子向檢方表示，「我不要與被告談和解，我不要錢、不要賠償，也可能不會提附帶民事賠償，我就是要讓被告受到處罰」；檢察官請法院審酌蔡女沒有前科，有與被害人洽談和解善意，但告訴人不願意，請法院給予蔡女適當量刑。
法院認為，蔡姓女護理師未經確認醫生有無開立注射單，即貿然對病人進行抽血，應予非難；斟酌蔡女違反注意義務過失程度、犯後坦承犯行，曾姓男子傷勢，以及迄今雙方未能達成和解，蔡女智識程度、家庭經濟狀況等，依過失傷害罪判處罰金5千元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言