她右轉後馬上要左轉 先打右轉燈再打左轉燈竟被警開罰

陶姓女子開車右轉後馬上就要左轉，她先閃爍右側方向燈，並在右轉當下打左側方向燈，卻被警方開罰「未依規定使用方向燈」；她不服提起行政訴訟，主張她都有依照規定駕駛，法院勘驗警方採證影片，認定確實如她所說，她有先後開啟右、左方向燈，判決撤銷罰單。

判決書指出，陶姓女子2023年11月17日上午10時許，開車行經台南市東區中華東路三段380巷與榮譽街交岔路口處，她在右轉榮譽街時顯示左側方向燈，就被警方依「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」逕行舉發，移送台南市交通局，交通局裁罰1200元。

陶女不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟主張，依據警方採證影片，可見她在右轉交岔路口前30公尺處，有先打右側方向燈，後來才更換打左側方向燈，交通局裁決違法，請求撤銷。

交通局依據台南市警第一分局採證光碟，指出檢視採證照片可見，陶女於右轉期間使用左側方向燈，足證她明顯違反道交條例第42條規定，以「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」論處，並無任何違誤。

法院當庭勘驗採證影片，陶女車輛靠近路口停止線前，右方向燈亮起閃爍約3次，並在右轉榮譽街當下顯示左側方向燈，閃爍至她左轉進入下一個銜接路口，難認她有未依規定使用方向燈違規行為；交通局認為她有未顯示右側方向燈違規，主張尚難採納。