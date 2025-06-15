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夫罹攝護腺癌找年輕小三顧餘生 他離世後正宮提告獲賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名人夫已結婚近40年，育有子女，不過夫妻感情不睦，分居近20年，人夫因罹患攝護腺癌，與另名年輕的小三同居互稱「老公、老婆」，人夫在去年間病逝後，正宮提出侵害配偶權告訴，向小三求償60萬元，一審判小三得賠15萬元。

判決指出，台中市一對夫妻已結婚近40年，育有3名子女，不過丈夫因與妻子感情不睦，丈夫已搬回高雄戶籍地居住多年，與妻子分居，人夫在去年間因攝護腺癌病逝，妻子以丈夫與另名小三同居，互稱「老公」、「老婆」，有共同出遊、同居、摟抱、拍攝親暱相片，甚至小三也遷戶籍與丈夫一起，提出侵害配偶權告訴，求償60萬元。

台中地院審理時，小三強調不知人夫已婚，也強調人夫已罹患攝護腺癌，二人沒有發生性行為，直至人夫過世前2個月，才由人夫介紹正宮，當時才知人夫已婚身分，沒有侵害配偶權的故意。

法官找來人夫的女兒作證，人夫女兒證稱，父母感情不睦，分居多年，但探望父親時，會看到小三，父親詢問母親狀況時，小三即在旁會聽到，父親與小三很親密，互稱老公、老婆，小三也會進出父親的房間。

法官認為，根據正宮與其女兒的證述，認為人夫與小三從前年初至去年人夫病逝為止，有共同出遊、前往飯店同居的事實，認定小三有逾越一般兩性正常交往，侵害正宮配偶權法益，審酌雙方社會地位、收入等情狀後，判小三得賠15萬元，仍可上訴。

台中市一名人妻在丈夫病逝後向小三索償，台中地院判賠15萬元。示意圖／AI生成
台中市一名人妻在丈夫病逝後向小三索償，台中地院判賠15萬元。示意圖／AI生成

配偶 小三 人夫

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