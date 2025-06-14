前警政監林明佐昨交保回老家就高燒掛急診 台中地院回應了

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元。台中地院11日裁定林1500萬元交保，限制住居在屏東老家，林昨由律師完成保釋，自看守所躺擔架床上車回家，卻傳出高燒住院，無法依法院指示拍照科技監控；台中地院表示，視狀況妥適決定。

林明佐的律師昨天上午赴台中地院交付1500萬元辦理交保手續，下午3點多台中看守所釋放後，林躺在擔架床上車回屏東老家，未料沒多久就傳出發高燒，緊急到義大醫院掛急診，才導致剛交保就無法依規定拍照回傳。

台中地院表示，林明佐的律師今上午有電話陳報情形，承辦法官同時請律師傳真相關資料，會視狀況妥適決定。

中院6月3日開延押庭時，林明佐稱自己已是「半殘之人」，因病雙腳無力需坐輪椅，沒有能力、體力逃亡。其辯護人說，林急需台北榮總接受BNCT治療，之前交保戴電子腳鐐已造成左腳傷口，治療過程中也需要暫時拆卸。

台中地院依中國附醫、台北榮總函覆資料，認為林明佐罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，醫師建議於放射治療後1至3周內在台北榮民總醫院、新竹禾榮治療中心進行「硼中子捕獲治療」（ BNCT治療），且BNCT治療有其必要急迫性，有非保外治療顯難痊癒之情。

合議庭除命林明佐1500萬元交保，也考量他接受治療無法配戴電子手環、腳環，改命他接受個案手機，拍攝自己面部照片同步傳至科技設備監控中心，定期向中院報到8月。