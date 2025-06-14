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老爸沉迷賭博電玩害他連學費都繳不起 遊戲場死灰復燃…蘆竹警逮86人送辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市蘆竹警分局昨晚執行雷霆除暴掃蕩行動，鎖定總部設在知名商場六樓的電子遊戲場，發現即將打烊的商場異常熱鬧，男男女女坐在遊戲機台前根本捨不得走，果然正玩著賭博遊戲，現場逮獲王姓負責人及賭客共86人，查扣賭資260餘萬元及數百部賭具，警詢後依賭博罪送辦。

蘆竹警芳說，這家隱身商場內的電子遊戲場，2021年間曾因某男大生向市警局檢舉，老爸沉迷賭博電玩，害他連學費都繳不出，當時曾讓這家遊戲場無法營業，沒想到業者不思悔改，去年底又以合法電子遊戲場掩護，私下從事非法賭博，賭客向櫃台服務人員儲值後，即可持卡賭博，專案小組長期蒐證後，掌握遊戲場內賭博事證，向法院聲請搜索票獲准。

蘆竹分局表示，現場起獲當日儲值的賭金260餘萬、查扣大型電子賭博機台、百家樂機械手臂設備共251個機台，還有控制主機與IC押注板等專業設備，成為蘆竹警方近年查獲賭博電玩機台數量最多的案件，由於該集團整體規模與營運模式已形成產業鏈，明顯涉及職業性賭博行為，依法移送桃園地方檢察署偵辦。

警方強調，職業賭場嚴重侵害社會治安與市民生活品質，蘆竹分局將持續蒐證賭博犯罪情資，加強查緝力道，防杜不法據點死灰復燃，展現打擊不法、淨化治安的堅定態度。

桃園市蘆竹警分局昨晚執行掃蕩行動，又在知名商場內查獲251個賭博機台，逮王姓負責人、員工及賭客共86人，訊後送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹警分局昨晚執行掃蕩行動，又在知名商場內查獲251個賭博機台，逮王姓負責人、員工及賭客共86人，訊後送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹警分局昨晚執行掃蕩行動，在知名商場內查獲251個賭博機台，這家電子遊戲場2021年1月間曾因男大生向警方檢舉而遭查獲過，如今又重出江湖再遭送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹警分局昨晚執行掃蕩行動，在知名商場內查獲251個賭博機台，這家電子遊戲場2021年1月間曾因男大生向警方檢舉而遭查獲過，如今又重出江湖再遭送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹警分局昨晚執行掃蕩行動，又在知名商場內查獲251個賭博機台，逮王姓負責人、員工及賭客共86人，訊後送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹警分局昨晚執行掃蕩行動，又在知名商場內查獲251個賭博機台，逮王姓負責人、員工及賭客共86人，訊後送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹警分局昨晚執行掃蕩行動，在知名商場內查獲251個賭博機台，這家電子遊戲場2021年1月間曾因男大生向警方檢舉而遭查獲過，如今又重出江湖再遭送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹警分局昨晚執行掃蕩行動，在知名商場內查獲251個賭博機台，這家電子遊戲場2021年1月間曾因男大生向警方檢舉而遭查獲過，如今又重出江湖再遭送辦。記者陳恩惠／翻攝

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